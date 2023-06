Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2023-as Forma-1-es Spanyol Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorláson a Red Bull párosa, Max Verstappen és Sergio Perez voltak a leggyorsabbak, mögöttük Lewis Hamiltonnal a Mercedesben.

A szombat korai délutáni edzés napos időben, 22 Celsius-fokos levegő- és 29 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött, de az égen gyülekeztek a potenciális esőt hozó felhők. Nem is volt meglepő, hogy a szokásos szombati szabadedzés-siesta helyett ezúttal munkára fogták magukat a csapatok, nagyobb volt az aktivitás már a kezdeti percekben is.

9 perc elteltével még száraz volt a pálya, de a munkát félbe kellett szakítania mindenkinek, Logan Sargeant ugyanis a sóderágyba csúszott és a falnak is nekiment a Williamsszel a célegyenesre fordító, az utolsó sikán kivételével sokkal gyorsabbá váló kanyarban. Az amerikai kb. 270 km/órás sebességnél hagyta el az aszfaltot.

