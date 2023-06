Visszatért a Forma-1 mumusa – és lehet, hogy nem is tűnik el

Az még kérdés, hogy a Forma-1-es Spanyol Nagydíjat is izgalmasabbá teszi-e majd, hogy kiiktatták a barcelonai lassítót, az azonban máris biztos, hogy a csapatok életét azzá tette. A McLaren főnöke szerint a jövőben bizonyos pályákon szintén visszatérhet a delfinezés, ahogy most is.