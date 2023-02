A Spanyol Nagydíjat az elmúlt években számos kritika érte a körmenet jellege miatt, a barcelonai pályán szinte kivétel nélkül unalmas futamokat rendeztek. Tesztelésre nagyszerű, cserébe versenyzésre annál kevésbé volt jó a pálya, de elképzelhető, hogy az idei szezontól változik a helyzet.

A versenyzés minőségét különösen rontotta az utolsó, a versenyzők által is sokat bírált lassú sikán, ez azonban 2023-tól nem lesz a nyomvonal része – újra az eredeti kialakítást használják majd. A változtatástól azt remélik a szervezők, hogy a nagyobb tempónak köszönhetően az autók közelebbről tudják majd követni egymást, így az egyenes végén már reális esély nyílik majd a helycserékre.

🚨 BREAKING!! The #F1 #SpanishGP changes its track configuration! 🤩



Circuit de Barcelona-Catalunya will host the #SpanishGP without the chicane returning the circuit to its original last two corner layout. 🤩 pic.twitter.com/4jCZBqLQP7