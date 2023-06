Ugyan az első edzés végére a már a pályától alig néhány kilométerre szakadt, a Forma-1-es Spanyol Nagydíj második szabadedzése is napos, száraz, viszonylag meleg időben (24 Celsius-fokos levegő és a 37 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött a Circuit de Barcelona-Catalunya pályán.

Az első szakaszban többen is a Pirelli új, erősebb szerekezetű, silverstone-i bevezetésre szánt prototípusain futottak ki az aszfaltcsíkra, míg mások a hétvégére kiosztott „rendes” gumikon kezdték a körözést. A lágyakon a Ferrari párosa állt az élre, de negyed óra után Verstappen már a közepeseken is gyorsabb tudott lenni náluk.

Bár a ferrarisok néhány perccel később újra az 1-2. pozíciót foglalták el, Verstappen a lágyakon megint gyorsabb volt (elsőként futott 1:14 alatti kört), sőt, a haasos Nico Hülkenberg és a Monacóban 3. helyen végző alpine-os Esteban Ocon is a vörösök elé ugrott a piros Pirelliken.

A Mercedesek ekkor lassúnak bizonyultak az utolsó szektorban, az Aston Martin-os Fernando Alonso viszont hozta a papírformát, kevesebb mint kéttizeddel elmaradva lépett fel a címvédő mögé a 2. helyre.

A másik Red Bull-pilóta, Sergio Perez csak 35 perc után látott neki az időmérős szimulációnak, az első lágy gumis mért körén a 4. lett, bő háromtizeddel Verstappen mögött. A holland ugyanekkor már a csapatrádión azon viccelődött, kinek a telefoncsörgését hallja a háttérből – egyértelműen nagy formában, magabiztosan vezetett.

Not a lot to choose between the field right now. With everyone on Softs, just 0.5 separating P1 and P10. 🤏

15 minutes remain of FP2. pic.twitter.com/bziQ8Qd1kC

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 2, 2023