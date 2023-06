Napos időben, 25 Celsius-fokos levegő és 41 fokos aszfalthőmérséklet mellett, gyakorlatilag szélcsendben kezdődött a 2023-as Forma-1-es idény hetedik fordulója, a Spanyol Nagydíj első szabadedzése az átalakított, az utolsó sikánt a régi, tempós kanyaros nyomvonalra cserélt barcelonai pályán.

Rögtön el is indult a körözés, hiszen számos csapat hozott új fejlesztéseket, a katalán pálya pedig gyakorlatilag a tökéletes, az alakulatok és a pilóták által legjobban helyszín erre. A Mercedes is itt ellenőrizhette normál körülmények között a már Monacóban bevetett, átépített W14-es viselkedését, de az Aston Martinra és a Ferrarira is kerültek új dolgok – igaz, az olasz csapatnál egyelőre csak Charles Leclerc autóján jelent meg az új hátsó szárny és oldaldoboz.

Alonso a régi-új kanyarban

POV: You're Fernando Alonso tackling the new corner layout ✨ #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/W2iGyzSyEh

Az saját újdonságaik mellett a Pirelli új, erősebb szerkezetű abroncsait is próbálgatták – a a gumiszállító a vártnál erősebb, gyorsabb autókhoz fejlesztette az új gumikat, melyek a Brit Nagydíjtól vehetik át a mostaniak helyét. Érdekes módon a csapatok többsége csak egy-két körre tette fel autóra a prototípusokat, csak a Mercedes vitt hosszabb etapot rajtuk.

Ami a tempót illeti, „természetesen” hamar a Red Bull állt az élre, féltáv körül pedig még az Alfa Romeo és a Haas pilótái álltak a Verstappen–Perez páros mögött, amikor a Ferrarikra, Mercedesekre, Aston Martinokra még nem került fel a gyorsabb lágy keverékű Pirelli.

This session is now getting quicker and quicker 📈

Max Verstappen goes fastest with a 1:14.606 as he jumps on a fresh pair of softs#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/4d51cSJlqU

— Formula 1 (@F1) June 2, 2023