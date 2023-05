Újabb kaotikus, de eredménytelen versenyt zárt a Ferrari a 2023-as szezonban: az esőt is hozó Forma-1-es Monacói Nagydíjon leginkább hátrafelé lépdeltek az olasz csapat pilótái. Charles Leclerc-t még a szombati rajtbüntetése vetette vissza, ám ennek ellenére a monacói végzett előrébb, a hatodik helyen, két pozícióval megelőzve Carlos Sainzot, aki sokáig a dobogóért csatázott Esteban Oconnal.

Amellett, hogy egyszer neki is ment az Alpine franciájának, különösen a bokszkiállásnál siklott félre Sainz versenye. A spanyolnak ugyanis nem sikerült átugrania az Alpine pilótáját a kerékcserék során, amiért a csapatrádión keresztül le is szúrta a Ferrarit. „Nem érdekel Hamilton, gyors voltam” – fakadt ki, miután a versenymérnöke, Ricardo Adami azzal próbálta csillapítani a kedélyeket, hogy Lewis Hamilton előtt akarták tartani őt.

A zabos szóváltás miatt a leintés után kellett magyaráznia a bizonyítványát Sainznak. „Magas adrenalinszint és nagy izgalmak, ezek mindig jellemzőek a monacói rádiózásokra” – mondta a Sky Sports F1-nek. „Az első kiállás lepett meg, mert gyors körön voltam a kemény gumikon, ezért azt hittem, sikerült átugrani Esteban. Kijöttünk a bokszba, és egy másodperccel mögötte jöttünk vissza, amit nem értettem.”

„A kiállással, illetve azzal, hogy jött az eső, azt gondoltam, egy picit tovább maradunk majd kint a kemény gumikon. A második kerékcsere viszont már egyértelműen későn volt. Ez viszont valószínűleg az én hibám, próbáltam ugyanis az első cseréből fakadó frusztrációmat kompenzálni valami egészen mással, de nem jött be.”

Another angle on that contact between Sainz and Ocon 👀#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/ex7mQsXMLu

— Formula 1 (@F1) May 28, 2023