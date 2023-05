2023-ban annyira erősnek még nem tűnt a Ferrari, mint a Forma-1-es Monacói Nagydíj hétvégéjén. Charles Leclerc a harmadik helyet szerezte meg a helyosztón, ám pár órával a kvalifikáció leintése után elvesztette azt.

Mindennek oka egy feltartás: a monacói a Q3 végén haladt lassan az alagútban, hátráltatva ezzel Lando Norrist. A ferraris nemigen értette meg, pontosan merről is kerülné őt a brit, akinek a fékbe kellett taposnia.

“Blokkolt engem, ennyire egyszerű. Egy szabály van: ne lassíts le az alagút közepén. Ő épp ezt tette” – fogalmazott Norris az eset kapcsán, hozzátéve, hogy szerinte egyértelműen büntetést érdemel kollégája.

Leclerc P3 will surely not stay. ❌

Here is onboard as he cleary blocked Lando Norris, penalty incoming 100 %. Also, in the Monaco tunnel – this could end very badly. #F1 #Formula1 #MonacoGP pic.twitter.com/XAiHxcmAM8

— F1newsletter.com (@F1_Newsletter) May 27, 2023