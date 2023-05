Napos időben, 24 fokos levegő- és 49 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év hatodik időmérő edzése a 2023-as Forma-1-es Monacói Nagydíjon. A szabadedzések eredményei alapján a Red Bull tűnt az első számú favoritnak, mögöttük az Aston Martinokkal, de a Ferrarikat sem lehetett előre leírni.

A Q1 elején a szokásos monacói kép rajzolódott ki, az autók már a bokszutca nyitása előtt felsorakoztak a piros lámpánál. Mindenki igyekezett az első pillanattól fogva bebiztosítani magát és jó időt futni, ugyanis a városállam pályáján bármikor benne van a pakliban a piros zászló, emellett pedig a feltartások lehetősége is.

Qualifying in Monaco is a GO! 🚀

Pályán volt Lewis Hamilton is a Mercedesszel: a brit autóját megjavították a 3. szabadedzésen, és a többiekkel együtt körözött, amíg meg nem szakították a Q1-et. A piros zászlót Sergio Perez csalogatta elő, aki a Red Bullját jelentős erővel csapta az első kanyar külső falának.

🚩 RED FLAG 🚩

Perez is STOPPED out on track after sliding into the barriers

Driver is okay, but he’s out of Qualifying! 😳#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/Z7w1mnptWt

— Formula 1 (@F1) May 27, 2023