Max Verstappen nyerte a 2023-as Forma-1-es Monacói Nagydíjat, a Red Bull hollandja Fernando Alonso (Aston Martin) és Esteban Ocon (Alpine) társaságában ünnepelhetett a városállamban. A hercegségbeli futam dobogója ugyan megegyezik a rajtsorrenddel, de az eseményeket eső, koccanások és a Ferrari hibái színesítették.

A 78 körös futam előtt sötét fellegek gyülekeztek a pálya felett, de a rajt idején száraz körülmények uralkodtak. A mezőny többsége (10 fő) közepes gumikon kezdte a versenyt, 9-en a kemény abroncsokat választották, és csak Csou Kuan-jü döntött a lágyak mellett az Alfa Romeóval. Az élmezőnyből indulók közül Verstappen (1.) Ocon (3.) és Lewis Hamilton (5., Mercedes) választották a közepes Pirelliket, a páros oldal Fernando Alonsóval, illetve a két Ferrarival a keményeken startolt.

A rajtnál az első hatban nem történt változás a gumikülönbségek ellenére is. Összeérésekből nem volt hiány a hátsó régiókban, mindennek vesztese Lance Stroll volt az Aston Martinnal, több pozíciót is veszített a kanadai. Bokszban járt Csou, Nico Hülkenberg (Haas) és Sergio Perez is a Red Bull-lal: a mezőny végéről rajtolók ezzel le is akarták tudni tervezett kiállásaikat.

Verstappen és Alonso néhány kör után meg tudtak lógni az Ocon vezette mezőnytől, miközben Perez leggyorsabb körök futásával elkezdte a felzárkózást a mezőnyre a 18. helyről. Az 5. körben Hülkenberg 5 másodperces büntetést kapott első körös kamikaze-manővere miatt.

Néhány kör után lenyugodott az élmezőny: Verstappen és Alonso között stabilizálódott a 2 másodperces különbség, de az Ocon, Sainz, Hamilton, Leclerc, Pierre Gasly (Alpine), Russell, Cunoda Juki (AlphaTauri), Lando Norris (McLaren) összeállítású vonat folyamatosan szakadt le, körönként több mint egy másodperccel. A mezőny végét a 8. körben utol is érte Perez, számára új feladatot jelentett, hogy sorban levadássza a lassabb pilótákat.

A 11. körben Sainz kissé türelmetlen volt: megpróbálta megelőzni Ocont a harmadik helyért, de az alagút utáni sikánban belement a franciába. Pozíciócsere nem történt, Sainznak az első szárnya jelentősebben sérült, a letört darabot fél körrel később elszórta az aszfalton. Az eset miatt vizsgálat indult, melynek eredményeképp a ferraris fekete-fehér zászlót kapott.

A 13-14. kör magasságában Alonso elvesztette a fonalat, ő is leszakadt Verstappen mögött, de a spanyolnak stabil 11-12 másodperces előnye volt az Ocon vezette banda előtt.

Az első pályán végrehajtott előzést a 18. körben láthattuk, Kevin Magnussen vetődött be a Haas-szal Logan Sargeant Williamse mellé. Az amerikai autóján ekkorra elfogytak a közepes gumik, így hamar utat talált mellette Stroll és Perez is a mezőny hátsó traktusában. A következő körben a másik Williamst vezető Alexander Albont Valtteri Bottas (Alfa Romeo) hagyta le a hajtűben. Csodaszámba mentek ezek az előzések, melyeket elsősorban a gumikülönbségeknek köszönhettünk.

A bokszkiállások a 20. körhöz közeledve elkezdődtek, a Ferrari is megpróbálta kiugrasztani a nyulat, jelen esetben Ocont a bokorból: a franciát rá akarták venni egy korai kerékcserére, sikertelenül. A spanyol viszonylag jól tartotta a lépést az Alpine-nal szárnysérülése ellenére is, miközben mögötte Hamiltonnak inkább a hatodikként érkező Leclerc-t kellett szemmel tartania.

A kerékcseredömping végül csak a Williamseket érték el, a többiek inkább autóztak, és egyre gyakrabban tekintgettek az ég felé. Eltérő időjárás-előrejelzéseket kaptak az egyes pilóták, volt, ahol a 35. körre jósolták az első cseppeket. A 30. körben Verstappen 12 másodperccel vezetett Alonso előtt, aki közel egy bokszkiállásnyi, 17 másodpercnyi előnnyel autózott Ocon, Sainz, Hamilton, Leclerc, Gasly és Russell előtt. Ekkortájt érte utol a holland a mezőny végét, és kezdte meg a lekörözéseket. Verstappen a csapattárs Perezt is lekörözte, a két Red Bull pedig együtt mozgott előre a mezőnyben, igaz, a mexikói a pálya levágásával előzte meg a lekörözött Strollt.

Végül a 32. körig kellett várni a kerékcserék kezdetére: Hamilton megkapta a kemény abroncsokat, majd a következő körben Ocon reagált a lépésre. A 34. körben Sainz friss közepesekre váltott: törött szárnyát nem cserélték, így Ocon mögé, de Hamilton elé tért vissza a pályára. A spanyol nagyon nem örült, hogy így alakultak a dolgok, rádiózása szerint gyorsabb köröket autózott volna, ha nem cserélnek még nála kereket.

Verstappen a lekörözésekkel rengeteg időt veszített, előnye fele elfogyott. Perez eközben nekiment Magnussennek a sikánban, így visszaelőzte őt Stroll. A mexikóit ki is hívták ezt követően a bokszba, ahol lecserélték törött első szárnyát is.

