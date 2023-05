Egy keddi, nagyszabású sajtóesemény keretében hivatalosan is megnyitotta kapuit Balatonfőkajáron a legújabb magyarországi versenypálya: a Balaton Park Circuit egy 200 millió eurós beruházás eredménye, a megnyitónak pedig megadták a módját, így azt egy korábbi Forma-1-es versenyzővel, Giancarlo Fisichellával avatták fel.

Fisichella egy közel 700 lóerős Ferrarival tette próbára a 4,1 kilométer hosszú balatoni pályát, a sajtótájékoztatót követően pedig a háromszoros nagydíjgyőztes több médiumnak, köztük a Vezessnek is nyilatkozott egy kerekasztal-beszélgetésen.

„Nem éreztem félelmet, soha” – válaszolta a Vezess kérdésére. „Inkább attól tartottam, hogy hibázok, illetve attól, ha saját hibából kifolyólag bukok el egy versenyt. Nemcsak magam miatt, de azon emberek miatt is, akik mögöttem, illetve értem dolgoztak, ideértve a szerelőket és azokat is, akik a gyárban dolgoztak.”

Miután 2009 végén befejezte a Forma-1-es pályafutását, a sportautó- és az endurance-versenyzés világában folytatta Fisichella, aki idővel nemcsak szenvedélyes futballrajongóként, de lemezlovasként ragadt meg a köztudatban. Amikor arról kérdeztük, mit tanított neki a versenyzés, amit aztán később az élet más területein, akár a DJ világában is tudott hasznosítani, így felelt: „A Forma-1-ben, valamint ezt a pályafutást folytatva egyáltalán nem könnyű a helyzet, mert minden területen tökéletesnek kell lenned. Például ezt.”

Ilyennek látja a balatoni pályát Fisichella Akár egy tanár vagy egyetemi professzor, úgy mutatta be kedd délelőtt a nemzetközi sajtónak a Balaton Park Circuit vonalvezetését Fisichella. Mutatópálcát ragadva elmondta: az 1-es kanyar viszonylag lassú, és egy keményebb féktáv előzi meg, így remek lehetőséget biztosít az előzésre;

a következő kanyar azonban a pálya sajátosságából fakadóan könnyen túlkormányzottság-érzést vált ki, csakúgy, mint a 4-es kanyarnál;

a 4-es és 5-ös kanyarok közötti, hátsó egyenesben a Ferrari FF volánja mögött 220 km/órával hasítottam, de szerinte az sem kizárt, hogy egy versenyautóval a 250-260, míg egy F1-es technikával akár a 300 km/órás tempó is elérhető;

ezzel szemben a 7-es kanyar azért jelent kihívást, mert amellett, hogy viszonylag tempós, könnyű négy keréken csúszni; a második sikán utáni visszafordító, 10-es kanyart V-alakban érdemes bevenni, mivel a 11-es kanyar felé egy újabb hosszabb, egyenes szakasz következik, ezért fontos a jó kigyorsítás;

bár a pályarajz alapján enyhébb törésnek is tűnhetne, valójában száraz körülmények között sem igazán lehetséges padlógázon teljesíteni a 11-es kanyart, sőt, vizes pályán teljességgel lehetetlen;

az utolsó két kanyar szintén fontos része a pályának, mivel a célegyenesben is bőven meghaladják a 200 km/órás sebességet az erősebb versenyautók. A Balaton Park Circuit pályarajza:

Baumgartnerre is emlékszik Fisichella, de Alonsóra még jobban

Kis túlzással Giancarlo Fisichellának köszönhető az is, hogy Baumgartner Zsolt megszerezte az első és máig egyetlen magyar F1-es pontot a 2004-es Amerikai Nagydíjon – igaz, a közel 20 évvel ezelőtti, történelmi pillanat inkább Palik László kommentárja miatt hagyott mély nyomokat sokakban. Az olasz pilóta ugyanis nem tudta befejezni a futamot a Sauberral hidraulikaprobléma miatt, az utolsó körökben kiállni kényszerült. „Igen, emlékszem rá, versenyeztünk együtt” – emlékezett vissza Baumgartnerre az 50 éves pilóta a kerekasztal-beszélgetésen. „Jó versenyző, kedves srác volt. Bár nem sokat versenyeztünk egymással csapattársakként, kellemes volt az együtt töltött idő.”

Fernando Alonso esetében már más volt a helyzet, akivel a Renault-nál két éven át voltak csapattársak, és mindkét szezonban az enstone-i csapat lett a konstruktőri világbajnok. „Továbbra is barátok vagyunk” – ismerte el a kétszeres vb-győztes kapcsán. „Együtt versenyeztünk 2005-ben és 2006-ban, szép idők voltak. Együtt harcoltunk a konstruktőri bajnoki címért is, ami a Renault-nak nagyon fontos volt. Nagyon jól együtt tudtunk dolgozni, és a mai napig barátok vagyunk, így sok időt töltünk együtt.”

„Örülök is a mostani teljesítményének, mert amit művel még ha nem is egy győztes, de egy igen jó autóval, szerintem megmutatja, hogy továbbra is remek formában van, óriási tapasztalattal a háta mögött. Folyamatosan hozza a dobogókat, és talán egy győzelem is összejöhet, mert miért ne?” – tért ki a 41 éves Alonso idei teljesítményére.

„Túl profi” lett a Forma-1?

Fisichella arról is beszélt, hogy az ötödik ikszen túl már nem indulna újra Forma-1-es futamon, de a kora mellett az is közrejátszik az álláspontjában, hogy manapság a széria megköveteli a 24 órás koncentrációt, a kifogástalan életmódot és a professzionális hozzáállást, kezdve a fizikai felkészüléssel.

„Külső szemmel is láthatóak változások, folyamatosan változnak a szabályok. Ezért vannak a sprintfutamok, vagy éppen az eltérő lebonyolítású kvalifikáció. Egyeseknek ez tetszik, másoknak kevésbé, de az tény, hogy időnként változásra van szükség” – véleményezte a bajnokság modern éráját. Megjegyezte, hogy a „régi, szép időket” preferálja a királykategóriában, amikor még ő is a mezőny tagja volt, Alonso mellett például Rubens Barrichellóval vagy David Coultharddal együtt.