Új pálya épült a Balatonnál, ex-F1-es próbálta ki először

„Egy álom vált valóra” – így vezették fel, amikor hivatalosan és ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit a legújabb magyarországi versenypálya, a Balaton Park Circuit. A balatonfőkajári létesítmény keddi, sajtótájékoztatójával egybekötött nyitóünnepségen – melyen a Vezess is jelen volt – elhangzott, hogy utoljára mintegy 15 évvel ezelőtt adtak át a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) legmagasabb szintű szabványa szerint megépített versenypályát a közép-európai régióban.

Azóta többször is próbáltak változtatni ezen, de ezek a kísérletek a legtöbbször zátonyra futottak, ahogy az történt a Sávolyba tervezett MotoGP-pálya esetében is. A négy éve és részben jelenleg is zajló építkezés egy több mint 200 millió eurós, mostani árfolyamon átszámítva közel 74 milliárd forintos beruházásból valósult meg.

„Különös figyelmet fordítottunk a biztonságra, az innovációra és a környezetre. Készen állunk nemzetközi motorsport-rendezvények megrendezésére, a Balaton Park Circuit a legszigorúbb követelmények szerint épült, az FIA és FIM előírásai alapján” – nyilatkozta az eseményen Gianpaolo Matteucci, a Balaton Park Circuit vezetőségi tagja.

Jelenleg Grade 2-licensszel rendelkezik a pálya, de a későbbi tervek részeként a Grade 1-minősítésre is pályázni fognak a Balaton északi partján. Azt azonban leszögezték, hogy a legrangosabb események tekintetében nem szándékoznak a Hungaroring babérjaira törni. „A Forma-1 a Hungaroringé” – hangzott el Forró Zsolt polgármester részéről a nemzetközi sajtótájékoztatón.

Ennek ellenére egy korábbi Forma-1-es versenyzővel, Giancarlo Fisichellával avatták fel a pályát a hét elején.

A királykategóriában 231 futamon indult, háromszoros nagydíjgyőztes olasz a pálya karakterisztikája kapcsán elmondta: „Amikor először vezettem a Balaton Park Circuiten, azonnal lenyűgözött a karaktere. Tényleg mindennel rendelkezik a pálya: vannak izgalmas, nagy sebességű kanyarok, technikás hajtűkanyarok és szuper lassító. Nagyon jól megtervezett pálya, remek versenyélményt biztosít. Az első kanyar és a hátsó egyenes vége kitűnő lehetőségeket biztosítanak előzésre.”

Fisichella – az olasz márka nagyköveteként – egy Ferrari FF volánja mögött rajzolhatta az első köröket a régóta várt balatoni pályán: a maranellóiak nagytúraautója a 6,3 literes V12-es motorral 659 lóerős teljesítményre képes, ami mellé 683 Nm-es forgatónyomaték társul – vagyis versenypályán is potens játékszer.

A balatonfőkajári pálya 4115 méter hosszú, tehát 261 méterrel rövidebb a Forma-1-es Magyar Nagydíjnak is otthont adó Hungaroringnél, ám a vonalvezetését kettővel több, szám szerint 16, azon belül pedig 10 bal- és 6 jobbkanyar tarkítja; az aszfaltcsík szélessége 12-15 méter.

A bokszban található 48 garázs, valamint a három különálló, de összeköthető paddock révén egyszerre több bajnokságot, továbbá 10 ezer nézőt is képes fogadni a pálya, de ez utóbbi szám az ideiglenes lelátók bevetésével akár 120 ezerre is bővíthető.

„A pályát három szempontot figyelembe véve terveztem: biztonság, kihívás a versenyzők számára, valamint fenntarthatóság” – emelte ki Gulácsi Ferenc, a Balaton Park Circuit tervezője, akinek szavait Petur András moderátor tolmácsolta, a szakember ugyanis koronavírus-fertőzése miatt nem jelenhetett meg az eseményen.

Bár a zöld zászlót már lengethetik Balatonfőkajáron, a kockás zászlóra még várni kell, legalábbis ami a munkálatokat illeti. Építésének utolsó fázisában tart a pályára panorámakilátással nyíló, 145 szobás négycsillagos szálloda, a projekt következő fázisában pedig egy autómúzeum nyitását is tervezik. Az első éles eseményre azonban máris sor kerül, mégpedig a Porsche 75. évfordulója alkalmából rendezendő, kéthetes Porsche on Track képében, de ősszel a Swift Cup Europe mezőnye is ellátogat a Balatonra.

