Enyhén felhős, mérsékelten szeles, meleg időben – 28 Celsius-fokos levegő- és 45 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2023-as Forma-1-es Miami Nagydíj harmadik, utolsó szabadedzése a Hard Rock Stadium körüli utcai pályán.

A pénteki edzésnapon a Red Bull, még pontosabban Max Verstappen volt a leggyorsabb, a címvédő holland mögött a Ferrari pilótái, majd csapattársa, Sergio Perez zárt.

Az időmérő előtti utolsó gyakorlás – melyen megjelent a Elon Must és az Amazon-vezér Jeff Bezos is – kezdetén nem siettek a pályára, az első kört egyedül tette meg az Alpine-os Esteban Ocon körözött. Nem sokkal később aztán csatlakozott hozzá az Aston Martin-os Fernando Alonso és a mercedeses Lewis Hamilton is.

A hétszeres bajnok angol rögtön arról számolt be a rádión, hogy továbbra is fennáll az előző nap tapasztalt probléma, azaz vibrációt érez a kerekekben.

Bő öt perc után a Ferrarik álltak az élre a lágy Pirelliken, ám az Alpine-ok a közepes keveréken is eléjük tudtak ugrani.

A piros abroncsokon aztán Perez futott komolyabb kört, 1:29,266-ot, igaz, ez még nagyjából 1,4 másodperccel maradt el Verstappen pénteki csúcsától. A kétszeres bajnok a saját első körén háromtizedet faragott a mexikói idejéből. Charles Leclerc ezután egytizedre közelítette meg a hollandot.

Verstappen gyorsult, az első 15 perc végén már a tegnapi legjobbjával összemérhető kört ment.

A felhők lassan elvonultak a pálya fölül, az aszfalt néhány fokot melegedett, talán ez, talán a még mindig vadonatúj felület miatt, mindenesetre többen is hibáztak itt-ott, például Alexander Albon és Fernando Alonso is megjárta a 17-es kanyar bukóterét, Sainz és Nico Hülkenberg a 6-7-est szélesítette ki.

Beautiful… a golf ball perfectly on the green ⛳️😉

Albon gets a bit wide, but a quick flick-spin gets him back in the right direction#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/OQPayGqV1v

— Formula 1 (@F1) May 6, 2023