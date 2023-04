Nem a pályán látott szép csaták és előzések miatt fogunk emlékezni a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjra, a bakui futam ebből a szempontból igencsak lapos volt. A leintés előtt azonban egy potenciálisan életveszélyes eseménysor játszódott le a bokszutcában, melynek még lehetnek következményei.

A nagydíj simán teljesíthető lett volna akár kerékcsere nélkül is. Esteban Ocon az Alpine-nal a bokszutcából rajtolva feljött a kilencedik helyre, és simán be is ért volna pontszerző helyen, ha nem kellett volna kötelezően abroncsot váltania. A francia, bízva abban, hogy egy biztonsági autó talán a pályára lép, a legutolsó kör elejéig húzta a cserét.

Ekkor azonban már bőven készülődtek a szervezők arra, hogy a kockás zászló hamarosan leinti Sergio Perezt és a mögöttük érkezőket. Már egy kordont fel is húztak, és a fotósok is felsorakoztak mögötte, hogy a legjobb szögből fényképezhessék a győztest, amikor a bokszutca végén felbukkant a 31-es rajtszámú kék versenyautó. “Ez őrület. Nagy, nagy baleset lehetett volna ebből” – mondta Ocon.

How does this even happen?!

An onboard from Ocon shows just how close he was to running someone over…#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/mHMYaimN3f

— Fastest Pitstop (@FastestPitStop) April 30, 2023