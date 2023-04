Körülbelül 5,5 órával a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj leintése után valóban hivatalossá vált az eredmény, lezárták ugyanis a Haas óvását is. Ez csak az egyik ügy volt azonban azok közül, melyekre a zöld asztalnál keresték a választ a stewardok.

A testület a leintés után meghallgatásra rendelte a futam promótereit, ugyanis a leintést követően bejutottak a szurkolók a pálya területére, miközben az autók még nem értek vissza a bokszutcába. Néhány rajongó meg is érintette a futam végén a 2-es kanyarban leparkoló Nico Hülkenberg autóját, mindezt úgy, hogy a Haas tetején pirosan világított a lámpa, ami potenciális elektromos veszélyt jelent, az autóhoz ilyenkor nem biztonságos hozzáérni.

a large group of spectators managed to break the security lines and access the track whilst the race was still ongoing 😳

pic.twitter.com/UfMpuwWca8

— WTF1 (@wtf1official) April 2, 2023