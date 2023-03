Felemásan alakult a Ferrari számára a szombati nap a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj hétvégéjén: amíg Charles Leclerc a pole-pozíciót megszerző Sergio Pérez legközelebbi kihívójának bizonyult, Carlos Sainz csak az ötödik időt autózta. Tovább bonyolítja a képletet a maranellóiaknál, hogy vezérlőelektronika-csere miatt tíz hellyel hátrébb küldik a monacóit a rajtrácson, így csak a 12. helyről indulhat.

„Az időmérővel kezdődött igazán” – mondta szenvedéséről Sainz az időmérő után. „A harmadik szabadedzésen még jó érzéseim voltak az autóval kapcsolatban, de valamiért gyenge voltam az első szektorban. Nem tudtam működésre bírni a gumikat, így az 1-es, 2-es kanyarkombinációban nem sikerült akkora tempót átvinnem” – részletezte gondjait a spanyol. Megjegyezte, csak ez 3-4 tizedmásodperces veszteséget jelentette neki, ami egy szektorra kivetítve saját bevallása szerint is rengeteg.

„Nyilván van valami, amit nem értettem meg, vagy egyszerűen nem tudtam összerakni. Sokat játszottam a bemelegítő, kivezető körökkel, az első szektorban mégsem működtek a gumik, a többiben úgy tűnik, minden rendben van.”

Sainz attól tartott, a döcögése rámehet a vasárnapi felkészülésre is, de kiemelte, hogy Leclerc „megmutatta, mire képes az autó”, és az alapján úgy véli, a második rajtkocka elérhető lett volna. „Nem sikerült jól az időmérő, már csak azért sem, mert két szett gumit is elhasználtam a Q2-ben, egy meredek pillanat miatt nem is maradt új gumim a Q3-ra. Ezért úgy döntöttünk, hogy spórolunk” – ecsetelte a helyzetet.