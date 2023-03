Már a lámpák fényénél, 27 fokos levegő- és 32 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év második időmérő edzése Dzsiddában, a 2023-as Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíjon. A szabadedzések eredményei alapján a Red Bull tűnt az első számú favoritnak, mögöttük az Aston Martinokkal, a további sorrendre azonban félve mertünk volna tippelni.

A Q1 elején többen is felsorakoztak a bokszutca kijáratánál, hogy hamar a pályára gurulhassanak. Nem meglepő ez annak fényében, hogy a szabadedzéseken folyamatosan problémát jelentett a forgalom a pályán, pár enyhítettek ezen – legalábbis a szakasz elején.

Nyck de Vries első köre egy bukótérben forgolódással végződött. Nem volt könnyű a holland dolga, az AlphaTauri motort cserélt nála a harmadik szabadedzésen, így egy óra gyakorlás teljesen kimaradt neki. Megforgását is technikai hiba okozta a célegyenes végén, hirtelen blokkolt ugyanis a hátsó tengely. Max Verstappen Red Bullja sem maradt érintetlen, nála biztonsági okokból váltót cseréltek az időmérő előtt.

Nyck de Vries’ Saturday began with sitting out FP3 due to engine problems – it continues with a spin at Turn 1 😩

He continues on, but is yet to set a time#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/O2H9WVRova

