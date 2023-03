Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2022-es Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorlást a Red Bull-os Max Verstappen nyerte a csapattárs Sergio Perez és Fernando Alonso Aston Martinja előtt.

Tekintettel arra, hogy ez a gyakorlás még napfényes körülmények között zajlott 27 Celsius-fokos levegő- és 43 fokos aszfalthőmérséklet mellett, nem tanulhattak igazán sokat a csapatok és pilótáik. A munka java részét mindenki igyekezett a hűvösebb utolsó percekre tartogatni, ekkor születtek a legjobb körök is.

Ettől függetlenül azért volt akció a pályán. A pilóták péntek után szombaton is még próbáltak a pálya határain belül maradni a falak átrendezése miatt az idei évre különösen nehézzé váló 22-23-as kanyarkombinációban, keresték saját, illetve a technika határait a 6174 méteres aszfaltcsíkon. Mindez nem volt igaz Nyck de Vriesre: a holland autóján problémát fedezett fel az AlphaTauri az edzés előtt, ezért az újonc teljes egészében kihagyta az edzést az erőforrás cseréje miatt.

unfortunately, we’ve detected an issue on @nyckdevries’ car and we are now changing his PU.

as a result, he won’t be participating in FP3 pic.twitter.com/dJ8Rr7kvIs

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) March 18, 2023