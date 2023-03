Miután Max Verstappen technikai gondok miatt már a Q2-ből sem jutott tovább, a másik Red Bull-lal Sergio Pérez szerezte meg a pole-pozíciót a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíjra. A mexikói mögött ugyan Charles Leclerc végzett a második helyen, a ferraris büntetése miatt Fernando Alonso (Aston Martin) rajtolhat még az első sorból, megelőzve George Russellt (Mercedes).

A szombati kvalifikáció végén Khalil Beschir libanoni motorsport-fejlesztési tanácsadó, vállalkozó, korábbi autóversenyző készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Trükkös volt, főleg a Q3, ahol nem volt második köröm” – mondta Pérez, aki pályafutása során másodjára indulhat az élről a Forma-1-ben. „A Q1 elég jól sikerült, tiszta köröm volt, és éreztem, hogy ezen a pályán életre kel az autó. Ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy a körből ki tudjam hozni a legtöbbet.”

„Max igazán erős volt, remélhetőleg holnapra mindkét autó rendben lesz” – tette hozzá csapattársa kálváriája kapcsán. „Kár a történtekért, de mint tudjuk, technikai problémák bármikor történhetnek.”

„Hogy boldog vagyok-e? Igen is, és nem is. Egyrészt tempó szempontjából eddig nehezen alakult a hétvégénk, de úgy érzem, mindent beleraktam a körömbe, a határon autóztam” – értékelt Leclerc, aki a büntetése után a 12. rajtkockát foglalhatja el. „Másrészt a Red Bull teljesen másik bolygón van, mi pedig szenvedünk is, így csak azt tehetjük csapatként, hogy nyomjuk.”

„Nem lesz könnyű a holnapi nap. A tízhelyes rajtbüntetésemmel ugyanis kicsit hátrébbról indulok majd, de a versenyre koncentrálunk, remélhetőleg minél gyorsabban fel tudok zárkózni” – tekintett előre a monacói, utalva a hátrasorolására. „A versenytempónk ugyan jónak tűnt, nehéz összehasonlítani. Meglátjuk majd, de nem lesz könnyű, mert a hosszú etapokon nagyon szoros a mezőny.”

„Bahreinben az időmérő edzés volt a gyenge pontunk, de itt nagyon jó volt az egykörös teljesítményünk” – konstatálta elégedetten Alonso. „Meglátjuk, mire leszünk képesek, de lenyűgöző, hogy ilyen helyzetben vagyunk. Magabiztosak vagyunk, erősnek érezzük magunkat. A legerősebb pontunkat pedig a hosszú etapok jelentik, szóval még jobbnak kell lennünk vasárnap.”