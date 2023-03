Sokáig maga Fernando Alonso is azt hihette, megszerezte Forma-1-es karrierje 100. dobogós helyezését, miután harmadikként fejezte be a Szaúd-arábiai Nagydíjat. Számításait azonban közvetetten a saját, majd csapata hibája húzta keresztül:

még verseny közben megbüntették a spanyol, amiért rosszul állt be a rajtkockájába,

az öt másodperces szankció bokszkiállás közbeni letöltésénél idő előtt nyúltak hozzá az autójához.

Ez utóbbinak viszont csak a leintés után lettek következményei: Alonso már átvette a harmadik helyért járó serleget, amikor kiderült, újabb, 10 másodperces időbüntetéssel sújtották, amivel a negyedik helyre, George Russell mögé csúszott vissza. Nem sokkal az ítélet után Alonso keményen kritizálta az ügyben döntést hozó Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) munkáját a Sky Sports F1 kamerái előtt, azonban nem a büntetés jogosságát vitatta.

„Jó voltam, így nem fáj annyira, hogy őszinte legyek” – kezdte a 41 éves versenyző. „Ott voltam a dobogón, elkészültek a képek, átvettem a trófeát, ünnepeltem, most pedig három ponttal kevesebb vagyok, 15 helyett 12 pontom van.”

Úgy gondolom, ez sokkal inkább FIA-show, ami gyenge volt ma. Nálunk is sokkal gyengébb. A bokszkiállás után 35 körrel nem lehet büntetni

– fakadt ki a spanyol. „Elegendő információ állt rendelkezésükre a büntetésről. Én pedig, ha hamarabb tudok erről, 11 másodpercre szakítom le a mögöttem lévő autót” – folytatta a második büntetéssel kapcsolatos eszmefuttatását.

„Ma nem sikerült jó showt szolgáltatnunk a rajongóinknak. Tudom, hogy a csapat megpróbálja felülvizsgáltatni a felügyelőkkel a második büntetést, ugyanis nem értjük teljesen. Érdekel is, meg nem is. Már ünnepeltem, és most három ponttal kevesebbem van, na, és? Ausztráliában megpróbáljuk visszaszerezni.”

A keserédes befejezés ellenére Alonso optimistán tekint előre az Ausztrál Nagydíjra. „Aggályaink voltak a dzsiddai hétvége előtt, bár nagyon erősek voltunk Bahreinben, mégis vitathatatlanul jobb versenytempónk volt itt. Irányíthatjuk a Ferrarikat, a Mercedeseket, és ugyan nem szeretnék túl optimista lenne, de ez a jövőre nézve biztatónak tűnik” – dicsérte csapatát a kétszeres világbajnok.