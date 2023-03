Sima kettős Red Bull-sikert hozott a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj, de nem Max Verstappen, hanem az élről induló Sergio Pérez vezetésével, míg a holland a 15.-ről rajtolva zárkózott fel a második helyre.

Bár a harmadik helyen Fernando Alonsót intette le a kockás zászló,

mégsem örülhet a 100. dobogójának, utólag ugyanis 10 másodperces időbüntetéssel sújtották.

A spanyol a verseny közben letöltött egy öt másodperces büntetést, amiért nem megfelelő módon foglalta el a pozícióját a rajtrácson. Már a díjátadóceremóniát követően erősítették meg az újabb szankciót, amit azért osztottak ki, mert az Aston Martin szerelői idő előtt hozzányúltak az autójához, miközben a spanyol letöltötte (volna) az első időbüntetését.

Alonsót az újabb büntetés után negyedikként rangsorolták, a dobogó legalsó foka pedig George Russell ölébe hullott, még ha a Mercedes britje ténylegesen nem is állhatott fel rá.

A dobogósok nyilatkozatai

A leintés után David Coulthard ex-F1-es versenyző, szakkommentátor készítette az interjúkat a(z eredeti) dobogósokkal.

„A biztonsági autóval nehezebb dolgunk volt, mint arra korábban számítottunk, de jó munkát végeztünk újra. Bár a biztonsági autó újra megpróbálta elvenni tőlem a győzelmet, ezúttal nem sikerült” – utalt a tavalyi balszerencséjére Pérez, aki ötödjére állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

„Most végre összejött a győzelem. Fantasztikus munkát végzett a csapat, nagyon keményen dolgoztak ezen a hétvégén, mivel több mechanikai gondunk is támadt. Éppen ezért értük is örülök, így most eljött az ünneplés ideje. Ami fontos, hogy miénk a leggyorsabb autó, aminek örülök.”

„Még a rajtokon dolgozni kell, változtatnunk kell a procedúrán” – folytatta, arra célozva, hogy a rajt után elveszítette a vezetést Alonsóval szemben. „Dolgoznunk kell azon, hogy a jövőben jobbak legyenek a rajtjaink.”

„Nem volt könnyű átmenni a mezőnyön” – kezdte gondolatait Verstappen. „A verseny elején nehéz dolgom volt, főleg az első szektorben, mert sokat csúszkáltam. Utána viszont elkaptam a ritmust, így örülök, hogy dobogóra állhatok. Jól sikerült a felzárkózás” – állapította meg a címvédő kétszeres világbajnok.

„Micsoda évkezdés!” – nyilatkozta Alonso, amikor még ő is azt hitte, hogy ő a harmadik. Elárulta, egyáltalán nem számított arra, hogy (a pályán) zsinórban két dobogóval kezdi a szezont, amikor egy hónappal ezelőtt bemutatták az új Aston Martint. „Nagyszerű autónk volt, és a stratégiánk is remek volt. A Red Bulltól talán messze vagyunk, de mindenki más mögöttünk van.”

„Hibáztam” – mondta az első büntetés okáról a kétszeres vb-győztes. „Amikor szóltak nekem az újabb esetleges büntetésről, úgy voltam vele, hogy gyorsabban kell mennem.”

Ez végül össze is jött Alonsónak, csak azzal nem számoltak az Aston Martinnal, ahogyan az ügyben – eredmény szempontjából – közvetetten érdekelt Mercedes sem, hogy a második büntetés már nem 5, hanem 10 másodperc időhozzáírást jelent majd.