Kettős Red Bull-győzelem született a 2023-as Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíjon: Sergio Perez és Max Verstappen Fernando Alonso Aston Martinja előtt ért célba Dzisddában. Perez dolgát csak pillanatokig nehezítette meg Alonso jobb rajtjával, de hamar felülkerekedett a spanyolon, autója ezúttal is a második leggyorsabb volt. Verstappen úgy siklott át a mezőnyön, mint kés a vajon, ezen még segített neki egy biztonsági autós szakasz is, de Perezt már nem tudta befogni. A futam leintése után Alonso elvesztette dobogóját.

Az 50 körös futamot a mezőny többsége közepes gumikon kezdte, beleértve a legjobb négyből rajtoló Perezt, Alonsót, George Russellt (Mercedes) és Carlos Sainzot (Ferrari). Verstappen, szintén közepes gumikon csak a 15. helyről indulhatott, miután Red Bullja az időmérőn meghibásodott, de Charles Leclerc sem indult sokkal jobb helyről: a Ferrari monacóija a 12. helyen várta a piros lámpák kialvását, a piros oldalfalú lágy Pirellikkel. A legjobb tízből csak Lewis Hamilton tért el gumiválasztásban a többiektől, a hetedik helyről startoló brit Mercedesén kemény gumik tűntek fel.

Alonso rögtön lerajtolta Perezt, és a csapattárs Lance Stroll is feljött a negyedik helyre Sainz lerajtolásával. Oscar Piastri McLarenje megsérült, az első kör végén új szárnyat kapott. Leclerc feljött a 9. helyre, Verstappen a 13.-ra.

Alonso a második körben 5 másodperces büntetést kapott, ugyanis rajtkockájába rosszul állt fel. A McLaren futama sem indult jól, a második körben ugyanis Lando Norris is a bokszba hajtott. A negyedik körben Perez visszavette a vezetést Alonsótól, még úgy is, hogy kicsit elfékezte magát a célegyenes végén: a spanyol visszatámadhatott volna, de inkább a saját versenyére koncentrált büntetése tudatában, kapaszkodva Perezre.

LAP 4/50 Perez steams down the inside at Turn 1 and takes the lead from Alonso!#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/3BnNW7fout — Formula 1 (@F1) March 19, 2023

Közben Verstappen és Leclerc is megkezdte a felzárkózást: a monacói a 14. körre feljött a hatodik helyre, nyomában Verstappennel. Maguk mögé utasították Esteban Ocont (Alpine), Hamiltont és Pierre Gaslyt (Alpine). Leclerc dolgát megnehezítette a célegyenesben folyamatosan cikázó Hamilton, aki ellen vizsgálatot is indítottak emiatt, de egy utolsó figyelmeztetéssel megúszta az esetet. Lemaradásuk eddigre 19, illetve 21 másodpercre nőtt.

A tervezett kerékcseréket Kevin Magnussen kezdte a Haas-szal a 9. körben, felrakatva a kemény abroncsokat. Példáját szép lassan a többiek is követték, a gumicsere-trend a 14. körre szivárgott fel a legjobb tíz tagjaiig. A visszajelzések alapján viszont nem igazán működött a kemény keverék.

Perez a 11. körre leszakította magáról Alonsót, de a spanyol előnye így is jelentős (4 másodperc) volt Russell, Stroll és Sainz triója előtt. A bokszkiállásokat Stroll indította meg: vélhetően a Ferrari ugrasztotta be a kanadait, Sainznak ugyanis szóltak, hogy mehetne cserélni. A spanyol azonban nem ment, csak a 16. körben friss keményekért.

Verstappen ebben a körben utolérte Leclerc-t. Nemigen volt csata kettejük között, tekintettel arra, hogy Leclerc is megkapta kemény gumijait a 17. körben. Ekkor derült ki, hogy Stroll sokat bukott a korai cserével: mindkét Ferrari megelőzte az Aston Martint. Stroll rögtön ez után meg is állt a pályán a csapat kérésére, és beküldték a biztonsági autót.

TOP 10 (LAP 20/50) Our runners, behind the @astonmartin Safety Car… Perez

Alonso

Russell

Verstappen

Sainz

Hamilton

Leclerc

Tsunoda

Ocon

Gasly#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/JvOjyyBGbA — Formula 1 (@F1) March 19, 2023

Aki eddig nem cserélt kereket, az most megejtette. Ezen rajtavesztett a Ferrari, ugyanis így mindenki kevesebb időt töltött a bokszban, aki ekkor cserélt. Perez vezetett a safety car mögött Alonso, Russell, Verstappen, Sainz, Hamilton és Leclerc előtt. A mentési munka gyors volt, a 21. kör elején újra is indult a futam.

Perez kifejezetten későn lépett a gázra, de óriási előnyt épített ki az újraindítás első körében: Alonsónál 2 másodperccel volt gyorsabb. Hamilton a 22. körben megelőzte Sainzot az 5. helyért, a legjobb hetesből csak nála voltak közepes abroncsok. Két körrel később Verstappen már dobogós volt Russell lehagyásával, féltávnál pedig Alonsót is lehagyta: Red Bull 1-2 volt a sorrend, a holland lemaradása pedig csak 5,6 másodperc volt Perez mögött.

LAP 24/50 Verstappen breezes by Alonso for second ✌️ Only race-leader Perez is ahead of him now#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/xSCaXVE68n — Formula 1 (@F1) March 19, 2023

Ezen a ponton megmerevedtek a frontvonalak: a Red Bull, az Aston Martin, a Mercedes, a Ferrari és az Alpine autói foglaltak el tíz pontszerző helyből kilencet. Némi izgalmat Russell és a frissebb gumikon érkező Hamilton rövid ideig tartó házi csatája vitt az eseményekbe a 4-5. helyen, valamint Alexander Albon kisesése a 29. körben. A Williams fékhiba miatt gurult a bokszba.

A következő izgalmasabb pontot a középmezőny kisebb meccseit leszámítva Verstappen panaszkodása jelentette. A holland a 38. kör magasságában jelezte, hogy baj lehet az autójával és fura hangot hall nagy sebességnél. Lemaradása eddig a pontig csak 4,5 másodpercig csökkent Perez mögött, aki kézben tartotta a futamot, bár ő is panaszkodott a kissé beeső fékpedálra.

Végül csak a leggyorsabb körért csatázhatott a két pilóta: a futamot Perez nyerte Verstappen előtt, a bónuszpontot végül a holland kapta. Alonso simán bejött harmadikként, és mögötte sem változott a sorrend: Russell, Hamilton, Sainz, Leclerc, Ocon és Gasly volt a legjobb kilenc sorrendje. Az utolsó pont gazdája a 46. körben cserélt gazdát: Cunoda Juki (AlphaTauri) nem tudta kivédeni Magnussen sokadik támadását.

FRISSÍTÉS: Alonsót 10 másodpercre büntették a futam eleji büntetés rossz letöltése miatt, így visszacsúszott a negyedik helyre. A dobogó így hivatalosan Russellé lett, de a trófeával még a spanyol pózolhatott.

A bajnokság állása:

Verstappen – 44 p

Perez – 43 p

Alonso – 27 p

Russell – 21 p

Sainz – 20 p

Hamilton – 20 p

Red Bull – 87 p

Mercedes – 41 p

Aston Martin – 35 p

Ferrari – 26 p

Alpine – 8 p

Alfa Romeo – 4 p

A világbajnokság két hét múlva Ausztráliában folytatódik.