A Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj időmérő edzése leginkább arról marad emlékezetes, hogy Max Verstappen végül nem szállhatott harcba a pole-pozícióért, bár ő volt a szombati nap legnagyobb esélyese. A kétszeres világbajnok autója ugyanis a Q2-ben felmondta a szolgálatot, és mivel nem teljesített mért kört, a legjobb esetben is a 15. helyről indulhat.

Úgy tudni, erőátviteli probléma ütötte fel a fejét a Red Bullban, és amikor a Sky Sports F1 arról kérdezte a holland, hogy ilyenre volt-e már példa korábban, nemmel felelt. „Ez az első alkalom, arról is, hogy erről hallok egyáltalán. A 10-es kanyar kijáratánál történt, és nagyon bosszantó, hogy erre sor került, mert eddig nagyon jó hétvégénk volt” – sajnálkozott Verstappen.

„Minden egyes edzésen jól működött az autó, de most a pontszerzés fog számítani. Hosszú ez a szezon, és nyilván reméltem, hogy előrébb végzek, de ezen most nem tudok változtatni. Ezen a pályán viszont bármi lehetséges. Sok őrült dolgot láttunk itt már, ugyanakkor kissé realistának is kell maradnunk” – tekintett előre, megjegyezve, hogy bár nehéz lesz felzárkózni, jó a Red Bull tempója.

Nem Verstappen lenne az első, aki utcai pályán nyer a 15. helyről indulva: a 2008-as Szingapúri Nagydíjon Fernando Alonsónak már összejött ez a bravúr, igaz, a spanyol akkori győzelmét azóta is beárnyékolja a Crashgate-botrány, amiről nemrégiben nyilatkozta azt Bernie Ecclestone, hogy határozottabban fel kellett volna lépniük a másfél évtizeddel ezelőtti ügyben: