Jócskán átalakult a Forma-1 mezőnye a 2023-as szezon előtt, aminek egyik legfőbb okának Sebastian Vettel visszavonulása tekinthető, azonban a négyszeres világbajnok mellett Daniel Ricciardo, Mick Schumacher és Nicholas Latifi sem aktív tagja a bajnokságnak, igaz, az ausztrál a Red Bull, a német pedig a Mercedes tartalékosaként a széria közelében maradt.

Vettel és Ricciardo távozására reflektálva Ted Kravitz, a Sky Sports F1 bokszutcai riportere arra hívta fel a figyelmet, hogy már nincsenek igazán nagy egyéniségek az F1-ben. „Már csütörtökön, amikor kezdtünk, is éreztem a hiányukat, ahogyan most is. Hiányolom mindkettőjüket, óriási karakterek voltak” – jelentette ki Kravitz, aki tavaly a sarkos véleményformálásával már bajba sodorta magát.

Mint arról a Vezess is beszámolt, az Amerikai Nagydíj hétvégéjén Max Verstappen orrolt meg a csatornára, miután Kravitz a saját rovatában nyolcszoros világbajnoknak nevezte Lewis Hamiltont, akiről azt állította, hogy egy bajnoki címétől megfosztották, nyilván arra utalva, amikor a 2021-es szezonzárón vitatott körülmények között lett világbajnok a Red Bull holland pilótája.

Kravitz ezután arra figyelmeztette a mezőny mostani tagjait, hogy kapják össze magukat. „Ha a Forma-1 továbbra is meg akarja őrizni a népszerűségét, ezeknek a srácoknak össze kell szedniük magukat, hogy nagy egyéniségekké fejlődjenek, és be tudják tölteni az űrt azok után, akiket elveszítettünk ebben a sportban” – mondta.

„Biztos vagyok benne, hogy ez meg fog történni, ahogyan eddig bármikor megtörtént az F1-ben, ez csupán egy jel arra vonatkozóan, mekkora forma volt Daniel és Seb is, és mennyire érezhető a hiányuk.”