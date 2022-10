Brazil források szerint Max Verstappen mostantól bojkottálja a brit Sky Sportsot, nem nyilatkozik nekik, miután a csatorna bokszutcai/paddockbeli „száguldó riportere”, Ted Kravitz szakmailag erősen vitatható módon többször is arra utalt „Notebook” című műsorszegmensében, hogy a holland 2021-ben érdemtelenül lett világbajnok, saját honfitársát, a mercedeses Lewis Hamiltont pedig „nyelvbotlásszerűen” nyolcszoros világbajnoknak titulálta.

„Verstappen nagyon elégedett magával, úgy is, hogy ez a srác látszólag sosem képes teljesen tiszta módon világbajnoki címet nyerni” – utalt a riporter a valóban vitatott, botrányos 2021-es szezonzáróra, valamint az idei Japán Nagydíjat követő pontszámítási zavarra az Amerikai Nagydíj egyik Notebook-adásában.

Ted calling Lewis Hamilton an 8 times world champion and says he got robbed last season.

This is a Ted Kravitz fan account now.pic.twitter.com/C9IKhsg0IE

— Stefanie (@fastpitstop) October 24, 2022