Emlékezetes, hogy a 2026-os Forma-1-es Monacói Nagydíjon életszerűtlenül sok bokszutcai gyorshajtásos büntetést osztottak ki, ami rendesen meg is keverte a végeredményt.

Bár mindenkinek gyanús volt a sok büntetés, egyedül az Alpine kért felülvizsgálati eljárást, melynek során napvilágra került, hogy az átlagsebesség-mérések téves adatokon alapultak, így Pierre Gasly kétszer 5 másodperces időbüntetéseit visszavonták, amivel a francia visszakerült a 3. helyre.

A múlt pénteki döntést követően a Red Bull és a McLaren kilátásba helyezte, hogy fellebbez az ellen, míg a Mercedes más utat választott: ők úgy döntöttek, George Russell gyorshajtásos büntetése kapcsán kérnek felülvizsgálati eljárást.

Ezt hétfőn le is adták, de mostanra meggondolták magukat, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) csütörtök este jelezte, hogy a Mercedes elállt az eljárástól.

„A versenyfelügyelőket arról értesítette a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, hogy a 2026-os Monacói Nagydíjon a 63-as számú autónak a B1.6.3a szabálypont megsértése miatt adott büntetés ügyében visszavonják a felülvizsgálati petíciót” – írta a felügyelőszervezet.