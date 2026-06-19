2019-ben a Form-1-ben egyszerre mutatkozott be az Forma-2 előző évi első három helyezettje, Alex Albon, Lando Norris és George Russell. A versenypályákról már addigra is évekre visszanyúló barátság kötötte össze őket, de a tehetség és az elhivatottság is, hisz mind a hárman az F1 fontos vagy akár főszereplői a mai napig.

Norris a McLarennel 2025-ben elért a sportág csúcsára, világbajnok lett, idén pedig, az új szabályrendszerben Russellnek állt a zászló a Mercedesszel, ám a 28 éves angol az első forduló megnyerése után a mindössze 19 éves csapattársa, az F1-ben csak második idényét töltő Kimi Antonelli árnyékába került, az olasz tini zsinórban öt futamot nyert, és még legutóbb, Barcelonában is maga mögé utasította volna az amúgy jobb formát mutató Russellt, ha nem adja meg magát az autó alatta.

Hét fordulót követően Antonelli 41 ponttal vezet a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, illetve 50-nel a 3. helyre csúszott Russell előtt.

Tavaly kicsit hasonlóan járt Norris: jól kezdett, majd tavasszal-nyáron elhomályosította fiatalabb csapattársa, Oscar Piastri, végül a hajrában mégis ő kerekedett felül, így jó alappal kérdezték arról, mit gondol barátja és riválisa, Russell mostani helyzetéről.

„Számomra egyértelműen nagyon sokat számított a mentális oldal. Persze mindenki másképp gondolkodik, de én például komoly nyomást helyezek önmagamra. Nem tudom, George is így van-e, vagy ő nem érzi ugyanezt, de összességében mindig nagyon magabiztos srác volt. Nálam tavaly eleinte hiányzott az önbizalom, de aztán úgy voltam, hogy, innen már mit veszíthetek? Ő talán viszont pont most ért el oda, hogy megrendült az önbizalma” – idézte a Motorsport Week Norrist.

„Ilyenkor minden pilótának meg kell találnia a maga módszerét, hogyan kezelje ezt. Nincs univerzális megoldás, nem könnyű rájönni, mit is lehet tenni? Még nagyobb nyomást helyezzünk magunkra, vagy igyekezzünk tudomást sem venni róla? Ráadásul rögtön sokkal több dologra kezd gondolni az ember, amint bajnokesélyessé nyilvánítják” – fejtegette.

Norris kitért Antonelli remeklésére is:

„George-nak ráadásul hihetetlenül teljesít a csapattársa, talán jobban is, mint bárki várta volna. A saját magával szemben támasztott kihívások mellett tehát ott vagy a nagyon jó, őt folyamatosan hajtó, nem hibázó csapattárs általi kihívás is.”

Míg Antonelli még a barcelonai kiesése után egészséges előnnyel vezet, Russell pedig a 3., a címvédő Norris mindössze két dobogós helyezéssel a tarsolyában pillanatnyilag az olasz tinitől 83 ponttal lemaradva csak az 5. a világbajnokságban.