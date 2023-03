Negyedik helyről rajtolt és negyedikként is ért be a Forma-1-es Bahreini Nagydíjon Carlos Sainz. A dolog szépséghibája azonban az, hogy a Ferrari spanyolja egyrészt 48 másodperccel a győztes Max Verstappen után látta meg a kockás zászlót, másrészt a csapattárs Charles Leclerc is jelentősen gyorsabb volt nála, amíg versenyben volt, harmadrészt pedig nem tudta maga mögött tartani Fernando Alonsót, de Lewis Hamiltonnal is csak nagy nehezen küzdött meg.

Sainz a futamot követően nem próbált szépíteni a dolgokon, állítása szerint ez a reális kép jelenleg, mind a Red Bull-Ferrari, mind az Aston Martin-Ferrari viszonyt nézve. “Látva azt, hogy hol volt Fernando az első, illetve az 56. körben, tíz másodperccel előttünk… nagy a különbség. Nem olyan nagy, mint a Red Bull mögött, de ez a realitás, itt tartunk most” – fogalmazott a spanyol.

Egyedüli bizodalma jelenleg abban lehet a Ferrarinak, hogy más helyszíneken az autók közötti különbség kisebb lesz majd. “Úgy gondolom, hogy pályáról pályára változni fog ez, de továbbra sem leszünk erősek” – vélekedett Sainz.

A spanyol annak legalább örülhet, hogy célba ért. Leclerc-nek ez nem jött össze, a 16-os rajtszámú Ferrari menet közben megállt a pályán: