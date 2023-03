Kettős Red Bull-győzelem született a 2023-as idénnyitón, a Forma-1-es Bahreini Nagydíjon: Max Verstappen és Sergio Perez Fernando Alonso Aston Martinja előtt ért célba – utóbbi pódiumához kellett az is, hogy Charles Leclerc Ferrarija felmondja a szolgálatot.

Az 57 körös futamot Kevin Magnussen (Haas) kivételével mindenki lágy gumikon kezdte, a harmadikként rajtoló ferraris Charles Leclerc az élmezőnyből egyedül vadiúj abroncsokkal. A monacói ki is használta ezt és lerajtolta Perez Red Bullját, de Verstappen simán megőrizte a vezetést. Kicsit hátraesett a rajtnál Fernando Alonso, az ötödik helyről rajtoló spanyolt mindkét Mercedes-pilóta, Lewis Hamilton és George Russell is átugrotta. Nagy szerencséje volt, ugyanis Aston Martinos csapattársa, Lance Stroll az első körben eltalálta őt.

Verstappen leads into Turn 1 with Leclerc up to second place #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/XKVLo6qu0a

Verstappen hamar ellépett az őt üldöző Leclerc, Perez, Carlos Sainz (Ferrari) alkotta triótól, a monacói mögé többen is kezdtek felsorakozni később, beleértve a két Mercedest és a két Aston Martint is. Hamar vonatozássá alakult a verseny, Verstappen kivételével kis túlzással az egész mezőny egyben maradt.

A futam első szakaszában a williamses Logan Sargeant igyekezett némi izgalmat csempészni a versenybe, az amerikai újonc meglepően jó tempót tudott diktálni, és meccsben volt Lando Norris McLarenével a 12-13. helyen. A Mercedes háza táján is alakult a párharc, Russell egy alkalommal még saját magát is hibába hajszolta Hamilton mögött autózva, miközben szép lassan ő is nyomás alá került az érkező Alonsónak köszönhetően.

A bokszkiállásokat a 10. körben Pierre Gasly kezdte meg az Alpine-nal, kemény gumikra váltott a francia. Ez beindította a kerékcsere-lavinát, mely az élmezőnybe a 13. körre gyűrűzött fel, ekkor cserélt gumit Hamilton. A Mercedeseken elfogytak eddigre a gumik, melyet jól mutatott, hogy a pályán kint hagyott Russell mellett elment Alonso.

A 14. körben Leclerc, Sainz és Russell is kinn jártak, azaz a Ferrari egyszerre mindkét pilótájának feltette a kemény gumikat. Így tettek az élmezőnyből két kivétellel mindenkinél – Russell cseréje azonban lassú volt. A két kivétel Verstappen Perez volt, aki a lágy szett után újabb lágy Pirelliket kapott. Az újonc Oscar Piastri számára véget ért ekkor a futam, a McLarennél a váltóval lehetett valami, amin még a kormánycsere se segített.

Valtteri Bottas az Alfa Romeóval sokat nyert az első kerékcsere-körön, de pozícióit hamar elbukta és visszacsúszott a nagyok mögé, a 9. helyre. Verstappen előnye a 21. körben, egy bokszkiállás után már 10 másodperc felett volt Leclerc-rel szemben, a monacóinak azonban inkább hátra kellett figyelnie a lágyakon érkező Perez miatt. Sainz szinte üres térben haladt a negyedik helyen, mögötte Hamiltonnal, akit Alonso, Russell és Stroll próbált utolérni.

Battle for P2: Perez is all over the back of Leclerc #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/lwukIXxpdF

Perez végül a 26. körben relatíve könnyen megelőzte Leclerc autóját, így visszaállt a rajtsorrend a legjobb négyben. Ugyanebben a körben Gasly másodjára is a bokszban járt, újabb szett kemény abroncsot kapott a francia, és ezzel ismét elindított egy kerékcsere-folyamatot a középmezőnyben.

Hamilton és Stroll a 31. körben kapott új kemény Pirelliket, erre a legjobb nyolc többi tagja mind reagált pár körön belül – a két Red Bull-pilóta is megkapta aznapi első szett kemény abroncsát. Stroll egy körrel korábbi cseréjének köszönhetően át is ugrotta Russellt a 7-8. helyen. Ekkorra az élen már eléggé egyértelművé vált a helyzet: Verstappen 11 másodperccel vezetett Perez, 23-mal Leclerc és 32-vel Sainz előtt.

Alonso a 37. körre utolérte Hamiltont az ötödik helyen, és friss gumijának, illetve tempóelőnyének köszönhetően ha nehezebben is, de átküzdötte magát a hétszeres bajnokon. A spanyol ezt követően honfitársa, Sainz után eredt a negyedik helyért.

Nagy változást a 41. kör hozott a futamba: Leclerc alatt megállt a Ferrari, és kiesett. A monacói egy megnyitásnál húzódott le a pályáról, így elég volt csak a virtuális biztonsági autót bevetni. A kedvezményes kerékcsere lehetőségét a középmezőnyből páran kihasználták és lágy abroncsokat raktak fel a maradék 16-17 körre.

Alonso végül a 44. körben érte be Sainz Ferrariját, aki hiába védekezett kőkeményen, tehetetlen volt a rangidős spanyol Aston Martinja ellen. A 45. körben megtörtént az előzés, majd rögtön meg is kapta a nyakába Hamiltont. A Mercedes-pilóta próbálkozásai azonban erőtlennek bizonyultak.

Alonso gets through!!! He’s up to P3 💪 #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/8nzCAjX2nf

Így alakult ki tehát a végeredmény: Verstappen úgy győzött, hogy alig találkozott valakivel, Perez lett a második és Alonso a harmadik, két évvel legutóbbi dobogója után ismét a pódiumon ünnepelhetett. Sainz megőrizte negyedik helyét Hamilton előtt, Stroll kéz- és lábsérülése ellenére pedig a hatodik lett. Russell a másik Mercedesszel hetedikként zárt, a maradék három kiadó pontszerző hely pedig Bottasé, a VSC alatt lágy gumikra váltó, az utolsó helyről rajtoló Gaslyé és Alexander Alboné lett a Williamsszel.

Az újoncok közül Sargeant zárt a legjobban, az amerikai a 12. helyen hozta be a Williams kocsiját. A másik állva maradt kezdő, Nyck de Vries az AlphaTaurival a 15. lett.

A nap szerencsétlen versenyzője a futamot végül be sem fejező Esteban Ocon volt. Az Alpine pilótáját háromszor is megbüntették: egyszer azért, mert rosszul állt fel a rajtrácsra (+5 másodperc), egyszer azért, mert nem jól töltötte le az 5 másodpercet (+10 másodperc), egyszer pedig azért, mert gyorsan hajtott a bokszban (+5 másodperc). Lando Norrist pedig műszaki gondok hátráltatták, a McLaren pneumatikus tartályát minden kerékcserénél fel kellett tölteni sűrített levegővel. Az időigényes bokszkiállások miatt esélye sem volt a jó eredményre, a brit utolsó lett.

Esteban Ocon isn’t having the best day 😫

Stewards handed him a time penalty for not positioning his car correctly on the grid.

He served that penalty but incorrectly, say stewards, and has now been handed a 5-second penalty for speeding in the pit lane. #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/cGoJalZURd

— Formula 1 (@F1) March 5, 2023