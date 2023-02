Szombaton folytatódott, de már véget is ért a Forma-1 2023-as szezonját felvezető előszezoni tesztsorozat, melynek harmadik, egyben utolsó napján Sergio Pérez zárt az eredménylista élén, így az első nap után újra a Red Bull bizonyult a leggyorsabbnak.

Pedig a mexikói versenyző már az első percekben előcsalogatta a piros zászlókat, miután az autójáról leesett egy érzékelő, de nem sokkal később már zavartalanul körözhetett tovább a mezőny.

🚩 RED FLAG 🚩

The session is briefly red-flagged to retrieve a sensor strip that has fallen off Sergio Perez's car! #F1 #F1Testing pic.twitter.com/amDDIrAdDu

— Formula 1 (@F1) February 25, 2023