F1: Alonso villantott, de a Red Bull a leggyorsabb

A február első felében lezajlott autóbemutatókat és privát bejáratásokat követően csütörtök reggel az idénynyitó Bahreini Nagydíj helyszínén megkezdődött a 2023-as Forma-1-es előszezoni tesztelés, az összes csapat új modellje pályára lépett.

A nap kezdetén az Aston Martin szolgált kínált jó célpontot a kárörvendőknek, ugyanis az lesérült Lance Strollt helyettesítő tesztpilóta, Felipe Drugovich alatt néhány perc után elromlott a zöld autó. Az elmúlt napokban ugyanakkor azt pletykálták, hogy az Aston Martin kiváló eredményeket látott a szélcsatornában, és a korai elektronikai hiba után, a nap későbbi részében ezt látszott megerősíteni az AMR23 teljesítménye, Alonso végül a második leggyorsabb lett, hajszálnyi lemaradással.

Az élen a címvédő csapat és pilóta, azaz a Red Bull és Max Verstappen zárt, az RB19-es a nap folyamán végig kezesnek, engedelmesnek tűnt a holland kezei között, eddig nincs nyoma annak, hogy a 2021-es túlköltekezés miatt büntetésként kapott fejlesztési korlátozás visszavetette volna őket.

Míg a Red Bull csak a bajnokot dolgoztatta, a Ferrari az Aston Martinhoz hasonlóan két pilótát vetett be, Carlos Sainz és Charles Leclerc is vezetett, bő négytizedes hátránnyal zártak a 3-4. helyen.

🚨| The nose of Ferrari's SF-23 gains a 'dimple' under high speed, but then returns to its normal shape under braking.

🤔 pic.twitter.com/wbh8iqN6jl

— Ferrari News 🐎 (@FanaticsFerrari) February 23, 2023