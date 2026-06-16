Elsőként több civil és egy rendőr ért a helyszínre. Jól látszott, hogy óriási sebességgel hajtott a kocsi a fák közé, a sofőr pedig nagyon rossz állapotban volt. Mindenki ott segített, ahol tudott: valaki az ajtót feszítette, míg más a sofőrhöz rohant, és volt, aki a mentőkkel volt vonalban.

Kerékgyártó János főtörzszászlós azonnal elsősegélyben részesítette a fiatal férfit, közben az egyik civil tartotta neki a telefont, hogy tudja követni a diszpécser utasításait. A helyszínelő még akkor is a sérült fejét rögzítette, amikor a tűzoltók elkezdték a kocsi ajtaját kivágni. Feszült perceket követően sikerült kiemelni a sofőrt és átadni a mentősöknek, akik stabilizálták az állapotát, majd életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba.

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A helyszínelés során több dologra fény derült. Az autó állapotából egyből következtetni lehetett arra, hogy jóval a megengedett sebességhatár fölött közlekedett a férfi. Az adatbázis pedig azt is megmutatta, hogy mindezt eltiltás hatálya alatt tette. Egy tűzoltó vette észre, hogy az autó egyik kerekéről nemes egyszerűséggel leszerelték a féket.

Ezek külön-külön is óriási baleseti kockázatot jelentenének, de a tetejébe még kábítószergyanús fehér port is találtak az autóban. A későbbi vizsgálatok megerősítették, a férfi tiltott szer hatása alatt vezetett.

A videó mindkét oldalról fontos üzenetet hordoz: ezek az emberek példás összefogásról és önzetlen segítségnyújtásról tettek tanúbizonyságot, közben viszont valaki rossz döntéseinek szomorú következményeit is összefoglalja.