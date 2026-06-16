Egy Facebookon pörgő – a cikk írásakor már közel tízezer kedvelésnél járó – Reel-videóban a tulajdonos, Nicholas Anton-Thomas Aasand rögzítette a pillanatot, amikor megpróbálta életre kelteni a hamuvá égett Tacomát. Ahogy az egyik néző tökéletesen megfogalmazta a kommentek között: „Ezt egyenesen egy reklámfilmben kellene mutogatni.”

A rövid felvételen Aasand végigkalauzolja a nézőket a pusztításon. Maradjunk annyiban: a beltér látott már szebb napokat is. Mindent vastagon borít a pernye és a korom, az ülésekből komplett darabok hiányoznak – finoman szólva is siralmas a látvány. A lángok szerencsére a fülkére korlátozódtak, így Aasand úgy döntött, felméri a károkat. A géptetőt felnyitva úgy tűnt, a mechanika és a motortér sértetlenül megúszta a katasztrófát.

Ekkor bepattant a – nos, ami megmaradt belőle – vezetőülésbe. A műszerfal teljesen megsemmisült, de ő mégis elfordította az indítókulcsot, hogy kiderüljön: van-e még élet a blokkban.

És láss csodát: az autó pöccre beindul. Sőt, még a nyitott ajtóra figyelmeztető csipogás is hibátlanul működik! Miközben a kabin úgy néz ki, mint ami megjárta egy apokaliptikus film forgatását, a motor selymesen, egyenletesen jár.

„Ezek a teherautók elpusztíthatatlanok” – fűzte hozzá a videóhoz a büszke tulajdonos.

A nézők persze nem akartak hinni a szemüknek, amikor a kiégett roncs életre kelt – teljesen érthető reakció, tekintve a jármű letaglózó állapotát.

A posztot megosztották az első generációs Toyota Tacomák tulajdonosait tömörítő Facebook-csoportban is, ahol a tagok egyöntetűen állították: egy mai, negyedik generációs Tacoma biztosan elvérezne egy ilyen incidensben.

Ez a csoport az 1995 és 2004 között gyártott, első szériás modellek büszke gazdáit gyűjti össze, és náluk állandó téma az ős-Tacoma technikai felsőbbrendűsége az újabbakkal szemben. Az egyszerű, letisztult konstrukció és a legendás megbízhatóság az évek során igazi kultuszt teremtett a típus köré.

Mitől gyulladhat ki egy autó?

Egy lángba boruló autó mindig rémisztő látvány, pláne, ha mindez egy benzinkút közelében történik. A járműtüzek komoly és közvetlen életveszélyt jelentenek.

A legtöbb autótűz a géptető alatt kezdődik, valamilyen mechanikai hiba vagy túlmelegedés miatt. De néha egészen banális dolgok is katasztrófához vezethetnek: akár egy e-cigaretta töltése is képes lángra lobbantani az utasteret.

Az elektromos zárlatok mellett a tűz okozója lehet tervezési hiba, hanyag karbantartás, autóbaleset, túlmelegedő motor vagy katalizátor, szándékos gyújtogatás, kifolyó folyadékok, hibrid és elektromos autók akkumulátorai, valamint az üzemanyag-ellátó rendszer szivárgása.