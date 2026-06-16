1986 nyarán a Drapál János-emlékverseny indulói avatták fel a pályát, és még abban az évben megérkezett a Forma-1 is, amely azóta minden évben visszatér Magyarországra.

A jubileum alkalmából különleges szabadtéri fotókiállítás nyílt a Millenárison, közelebbről a Széllkapu parkban – a képeken a Hungaroring elmúlt negyven évének legemlékezetesebb pillanatai elevenednek meg.

4 fotó

Legendás versenyek, ikonikus pillanatok, felejthetetlen győzelmek – negyven év története negyven képben. A kiállítás július 28-ig látogatható.

“Ez a képsorozat felvillantja azt a negyvenéves történetet, amelyről egy riportfilm is készül, ezek is a részei annak a programsorozatnak, amellyel szeretnénk a jubileumról megemlékezni” – fogalmazott Gyulay Zsolt, a Hungaroring elnök-vezérigazgatója.

Faluvégi Péter, az első Magyar Nagydíjon még csak sportbíróként dolgozó versenyigazgató is felidézte néhány Forma-1-es élményét. Többek között azt, hogy a rendezők annak idején Szokol rádiókon Földy Attila közvetítéséből értesültek a verseny legfrissebb fejleményeiről, és hogy a pálya szélén korábban kocka alakú szalmabálákat alkalmaztak a mai gumifal helyett.

Motorsport-nagyhatalom továbbra sem vagyunk, de az elmúlt 25 évből bőven van mire visszatekintenünk, büszkének lennünk, ha a technikai sportokról van szó: