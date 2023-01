Nehezen fogadják el a Forma-1 világához közel állók Sebastian Vettel visszavonulását. Egykori főnöke nemrég például már azt vetítette előre, hogy a német csapatvezetőként térhet vissza a sportágba.

A négyszeres világbajnok itt-ott még felbukkan, a volán mögött például január végén a Race of Champions keretein belül Svédországban. Persze ez közel sem olyan komoly, mint egy egész Forma-1-es szezon. “Nem tudom még, ez a válaszom” – válaszolta Vettel arra a kérdésre, hogy mit csinál a felszabaduló idejében. “Először is várom a semmittevést, aztán majd meglátom, mit tesz ez velem. Rengeteg dolog van a fejemben a versenyzésen kívül.”

“Hosszú ideig csináltam ezt, az életem középpontja volt. Nehéz lesz azt mondani, hogy nem fog hiányozni, de hogy mennyire, és mikor fogok mást csinálni, majd meglátjuk” – mondta a német, aki maga vetett fel egy lehetséges jövőképet. “Valamiért mindig tetszett a ralizás, de nem gondolom ezt komoly kihívásnak. Annyira más, mint amit mi csinálunk, a pályaversenyzés, szóval nem tudom.”

Vettelnek a korábbi Race of Champions-események miatt van már tapasztalata rali-, illetve ralikrosszautókkal, de ha tanács kellene neki, Kimi Räikkönenhez is fordulhat, aki WRC-futamokon is indult 2012-es F1-es visszatérése előtt.