Még alig vonult vissza, de sokan máris a 35 éves Sebastian Vettel visszatérését prognosztizálják a Forma-1-ben. Nem is csoda ez, ha azt nézzük, hogy Fernando Alonso is visszatérése után, 40 felett is vezet, illetve Lewis Hamilton is a mezőny tagja immáron 38 évesen.

A négyszeres világbajnok korábban elég egyértelműen fogalmazott: szeretne egy csendesebb, nyugisabb folytatást élete új korszakában. Ezzel egyébként nem feltétlenül összeegyeztethetetlen a Forma-1, és Helmut Marko szerint Vettel talán nyitott is lenne arra, hogy így térjen vissza a sportágba.

“Nem lehetetlen, hogy egy topmenedzseri pozícióban vissza fog térni” – mondta a Red Bull motorsportfőnöke, aki Vettelt is Forma-1-es pályára állította. “Beszélgettünk erről, és ha lenne ilyen pozíció, az vonzó lehetne számára. Ez egyértelművé vált a beszélgetés során” – fogalmazott az osztrák szakember.

Vettel a Red Bull-családnál mindig szívesen látott vendég volt, így nem kizárható, hogy egy nap az AlphaTaurinál ejti meg bemutatkozását valamilyen tanácsadói pozícióban. “Megvan hozzá a potenciálja és a személyisége, de most hagyjuk, hogy elültessen néhány fát” – mondta mosolyogva Marko.