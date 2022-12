Már-már hagyománynak tekinthető Sebastian Vettel részvétele a Race of Champions elnevezésű rendezvényen, ahol évről évre összejönnek az autósport legnagyobb alakjai, hogy változatos járművekkel összemérjék tudásukat egy jó hangulatú hétvégén. A következő kiadás 2023 január végén lesz Svédországban, jeges-havas terepen.

A négyszeres világbajnok 2015-ben a bajnokok bajnoka lett, 2007-től 2012-ig zsinórban hatszor nyerte meg Michael Schumacher oldalán a nemzetek kupáját, sőt, 2017-ben egyedül vezette sikerre a német csapatot azok után, hogy pilótatársa, Pascal Wehrlein korábban megsérült.

2019-ben Mick Schumacher volt a partnere. Abban az évben a páros számára a döntő jelentette a végállomást, ott kikaptak az észak-európai csapattól, jövőre azonban szépíthetnek, ugyanis a Mercedes friss igazolása is részt vesz a 2023-as kiadásban.

The boys are back in town!

We’re delighted to reunite Team #Smick at #ROCSweden 2023 as @SchumacherMick and Sebastian Vettel will try to clinch a ninth ROC Nations Cup title for Team Germany! 🇩🇪

DETAILS: https://t.co/LmSufpTEYa #F1 pic.twitter.com/jVV6GU6myL

— #ROCSweden (@RaceOfChampions) December 21, 2022