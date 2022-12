A csapatok részvétele nem automatikus az F1-ben: minden egyes szezon előtt be kell fizetni a nevezési díjat az istállóknak, melyek mértéke igencsak eltérő lehet.

Ugyanez a helyzet a versenyzőknél is, akiknek évről évre ki kell váltani a szuperlicencet, azaz a Forma-1-es jogsit. Ennek legismertebb feltételét, az elegendő szuperlicencpontok meglétét megismerhettük Logan Sargeantnek, a Williams 2023-ban bemutatkozó pilótájának köszönhetően, de ahhoz, hogy valaki tényleg részt vegyen a világbajnokságon, be is kell fizetni a Nemzetközi Automobil Szövetség kasszájába egy bizonyos összeget.

A számítás hasonló elven működik, mint a csapatok esetében a nevezési díjnál: van egy alapdíj (jelen esetben 10 400 euró), melyhez hozzáadódik annyiszor 2100 euró, ahány pontot szerzett ez előző idényben, azaz 2022-ben az adott pilóta.

Max Verstappennek ennek köszönhetően 963 800 eurót, átszámítva bő 392 millió forintot kell befizetnie azért, hogy 2023-ban is megvédhesse a bajnoki címét. Ilyen magas összeget még senki nem fizetett, de ez annak is köszönhető, hogy 454 megszerzett pontjával rekordot állított be.

Vele szemben a lista végén hárman is csak a 10 400 eurós (4,23 millió forintos) alapdíjat fizetik, a teljes mezőny szuperlicencdíjai az alábbi táblázatban találhatók: