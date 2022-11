A Forma-1-es Amerikai Nagydíjon a Williams csapatfőnöke, Jost Capito kijelentette, hogy jövőre Logan Sargeant lehet a második versenyzőjük Alexander Albon mellett. A feltételes mód azonban mindennél jobban indokolt volt, ugyanis nem volt meg a kellő szuperlicensz-pontja, azaz nem kaphatott “F1-es jogsit” a korábbi állás szerint az amerikai.

Minden a Forma-2-es szezonzáró hétvégén múlott, melynek Sargeant az összetettbeli harmadik helyről vágott neki. A pilótának a legjobb hatban kellett végeznie a szupelicenszhez, de mindössze pontok választották el őt a mögötte sorakozó versenyzőktől.

A szombati sprintfutam jól alakult Sargeant számára: hatodikként látta meg a kockás zászlót, bajnoki riválisai közül pedig többen is mögötte végeztek vagy épp egymásnak ütköztek és kiestek.

A vasárnapi főfutamot Sargeant a hatodik rajthelyről, a bajnokság harmadik pozíciójából kezdhette. Nem volt túl erős a futama, hosszú ideig be volt ragadva egy lassabb autó mögé, de mások hibáit és technikai problémáit kihasználva az ötödik helyen intették le.

LAP 26/33

DOOHAN EXITS THE PITS AND LOSES HIS TYRE!!!! 😱

Absolutely devastating for the Australian driver who had put in a mega drive 💔#AbuDhabiGP #F2 pic.twitter.com/bHFhIEI97i

