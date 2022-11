A búcsú jegyében zárult a Forma-1 idényzárója Abu-Dzabiban, hiszen utoljára versenyzett a királykategóriában Sebastian Vettel, aki végül – az elbaltázott stratégia ellenére – pontszerzéssel, a 10. helyen célba érve zárta le több mint 15 éve tartó pályafutását.

Egész hétvégén méltó módon vettek búcsút a négyszeres világbajnoktól: vetteles sisakok, búcsúünnepségek tömkelege, rajtrácson búcsúzkodós pacsizások és fánkozások formájában köszöntek el Vetteltől, illetve a német a Forma-1-től.

