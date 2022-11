Aki hosszabb ideje követi a Forma-1-et, emlékezhet, hogy Sebastian Vettel futamról futamra változtatta sisakdizájnját, a Red Bullnál töltött időszakban nem volt állandó mintázata a négyszeres világbajnoknak. Miután a Ferrarihoz került, az akkori sisakszabályok arra kényszerítették a németet, hogy legyen egy állandó dizájnja. Ikonikus darab lett ez a fehér fejvédő középvonalától kicsit jobbra végigfutó német trikolórral.

Persze volt, hogy ettől némileg eltért egy-egy futam erejéig Vettel, de az alap maradt ugyanaz. Utolsó versenyén sem lesz ez másképp, az Aston Martin versenyzőjének fején azonban ott van ezer ember arcképe is, azoké, akik licitáltak és pénzükkel egy Vettel szívéhez közel álló környezetvédelmi ügyet kívánnak támogatni.

Néhány versenytárs is úgy döntött, hogy sisakján keresztül szeretne elköszönni Vetteltől. Lando Norris szolidan tette ezt meg, fejvédője elejére felkerült a német logója és a Ciao Seb felirat.

Fernando Alonso és Mick Schumacher tiszteletüket úgy rótták le, hogy egy az egyben lemásolták Vettel mintázatát, így a mezőnyben három Vettel-sisakos pilóta is felbukkan a szezonzárón. Schumachernél ez aligha volt meglepetés, tekintettel arra, hogy közismerten jóban van a visszavonuló bajnokkal, Alonso lépése azonban kicsit meglepőbb ebből a szempontból. A spanyol jövőre éppen Vettel helyét veszi át az Aston Martinnál.

Of course Mick designed a special tribute helmet for Sebastian Vettel’s final F1 weekend, and it’s beautiful 🫶#HaasF1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/UufYdFCcVq

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 18, 2022