Sebastian Vettel Forma-1-es karrierjéből a jelenlegi tervei szerint már csak két futam van hátra. Érzelmes búcsú lesz a négyszeres világbajnoké, aki a versenyzést követő időszakban családja mellett szeretne többet tenni a világért is.

A búcsút és a következő időszakra vonatkozó terveket Vettel sisakja segítségével kombinálta: a rajongók személyesebb formában is elköszönhetnek az Aston Martin versenyzőjétől azzal, hogy rárakatják arcképüket a német utolsó Forma-1-es sisakjára, melyet az Abu-dzabi Nagydíjon fog használni. A fejvédőn 1000 apró arckép szerepel majd, melyekre licitálni lehet november 10. 21 óráig, egy-egy helyre pedig az kerülhet fel, aki az adott területért a legtöbb pénzt ajánlotta fel.

Az már most biztos, hogy mind az 1000 kijelölt helyen lesz arckép, ugyanis a legolcsóbb helyek esetében is 65 eurónál (26 ezer forintnál) jár a licit, pedig mindenhol 50 euróról rajtolt az aukció. A Twitteren megjelenő képernyőfotók alapján volt olyan állapot is, amikor egy-egy helyért valaki 1 millió eurót (400 millió forintot) akart fizetni, de valószínűleg ezt korrigálhatták, ugyanis cikkünk megjelenésekor a legmagasabb felajánlott összeg 58 ezer euró (23,2 millió forint) volt.

Az így befolyt összeget Vettel egy, “a szívéhez közel álló” környezetvédelmi projektre fordítja majd.