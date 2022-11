Folytatódott a Vettel-show: elment Bottas mellett a 15. helyért. Próbált nagyon védekezni a finn, de elfékezte magát, és így Gasly ellen is pozíciót veszített.

Alonso kiesését vízszivárgás okozta az Alpine szerint.

LAP 28/58

Alonso pulls into the pits and is out of the race after suffering reliability issues ❌

A hugely frustrating end to his time with Alpine 😫#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/7pUclbsnsQ

— Formula 1 (@F1) November 20, 2022