Naplemente után, 29 Celsius-fokos levegő- és 46 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év utolsó időmérő edzése a 2022-es Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíjon. A harmadik szabadedzés alapján leginkább a Red Bullnak feküdt a Yas Marina aszfaltcsíkja, de a Mercedes is közel volt hozzájuk, a Ferrarinak a gyakorlások során nemigen akart összeállni a kép.

A harmadik szabadedzésen Lewis Hamilton a piros zászló alatt előzött, melyet vizsgáltak is a stewardok, de végül nem kapott büntetést a Mercedes britje.

Nicholas Latifi leads the drivers out under the lights #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/MyZDyLmF94

A Q1 elején a Haas, a Williams, az Aston Martin és az AlphaTauri vette birtokba a pályát, előzetesen arra lehetett számítani, hogy ezek a csapatok adják az első szakasz kiesőit. Közülük Cunoda Juki volt a leggyorsabb az AlphaTaurival, de csak addig, amíg a nagyok be nem szálltak a játékba.

A topcsapatok pilótáinak első köre elegendő is volt a továbbjutáshoz, leszámítva Carlos Sainzot, aki egy perccel lassabb kört futott a Ferrarival elsőre. A spanyolnak is elég volt azonban egy éles kört futnia, hogy bebiztosítsa helyét. Max Verstappen a Red Bullnak arra panaszkodott, hogy eltört a fejvédője, de ez nem befolyásolta teljesítményét.

Öt perccel a Q1 vége előtt elcsendesült a pálya, majd 3 perccel a vége előtt az egész mezőny kirajzott a két Ferrari kivételével, hogy bebiztosítsák a továbbjutást. A jelentős forgalom majdnem gondokat okozott egy-két versenyzőnek, az utolsó szektorban több autó is konkrétan megállt, miközben például Sebastian Vettel a körét fejezte be.

He’s through to Q2 despite having to navigate traffic 😲 #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/1S8hX3nP5b

A legjobb 15-be nem került be Kevin Magnussen (Haas), Pierre Gasly (AlphaTauri), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) és a két Williams. Gaslynak ez volt az utolsó időmérője az AlphaTaurival, Nicholas Latifinek pedig a Williamsszel – vélhetően az F1-ben sem fog több időmérőn részt venni a kanadai.

A Q2 első körei után a Red Bullok álltak az élen Sergio Perez, Max Verstappen sorrendben. Perez 4 tizedmásodperccel verte a világbajnok körét, az energiaitalosok autóin azonban új gumik volt, szemben a Mercedesekkel és a Ferrarikkal. A legjobb tízbe Vettel, illetve a két Alpine is befért elsőre egyszer már használt lágyakon.

Hamilton helyzete nem volt életbiztosítás, a brit egy gyors kerékcsere után új lágyakon futott egy gyorsabb kört a szakasz vége előtt öt perccel, bebiztosítva ezzel Q3-as helyét. A hajrában jöttek a többiek is annak rendje és módja szerint, minden pilóta a pályán volt.

A nice final sector by Lewis and he jumps to P2. George jumps to P4 with his second run. 👏

Getting these tyres into the right window for these flying laps proving absolutely key. 👀 pic.twitter.com/8KkXOqAR4Z

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 19, 2022