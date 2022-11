Utoljára körözött 2022-ben napfényes körülmények között a Forma-1 mezőnye az Abu-dzabi Nagydíj harmadik szabadedzésén. 30 Celsius-fokos levegő- és 45 fokos aszfalthőmérséklet mellett hajtott ki a bokszból a mezőny a Yas Marina versenypályára.

Tekintettel arra, hogy a körülmények nem voltak feltétlenül mérvadóak, a hozzáálláson is érződött, hogy a mezőny már a szünetre hangolódott. A munkába a legnagyobb lendülettel az Aston Martin vetette bele magát, akik az edzés első perceiben a dupla kerékcserét gyakorolták. Mért kört ők sem futottak, 10 perc után a pénteken a versenytempóval küszködő Ferrariknak és Mick Schumachernek volt csak mért köre a Haas-szal.

A McLarennél és az Aston Martinnál fékproblémák léptek fel, vélhetően elszámították magukat, amikor a fékhűtési igényeket számolták. Hozzá kell tenni, hogy az esti körülmények között, amikor hűvösebb az idő, kisebb fékhűtő nyílás is elég, vélhetően ebből eredt a probléma.

📻 “I got fire on the front left brake” – Lando

📻 “Okay, we see that here” – McLaren#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/rrqGWj4eJs

— Formula 1 (@F1) November 19, 2022