31 Celsius-fokos levegő- és 37 fokos aszfalthőmérséklet mellett folytatódott a Forma-1-es program Abu-Dzabiban: a második szabadedzést már napnyugtakor rendezték, így a körülmények közelebb álltak ahhoz, amit a pilóták majd az időmérőn és a versenyen is tapasztalhatnak. Ha már pilóták: visszatértek az állandó versenyzők a mezőnybe, köztük Max Verstappennel, Carlos Sainzcal és Lando Norrisszal.

Alapvetően nyugis munka zajlott a szokásos mederben, azaz a korai gyors körök után mindenki átállt a megtankolt, hosszú etapos próbálkozásokra. Az egyetlen számottevő esemény az volt, amikor Lewis Hamilton egy féktávon utolérte Mercedesével a lassan guruló Kevin Magnussent. Nem sokon múlott, hogy a Haas hátuljához hozzáérjen a hétszeres világbajnok, de erre végül nem került sor.

Traffic troubles for Lewis at Turn 6, who gets stuck behind K-Mag#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/OHpfC9bArM

— Formula 1 (@F1) November 18, 2022