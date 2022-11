Napfényes körülmények között, 33 Celsius-fokos levegő- és 46 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdődött meg a 2022-es F1-es szezon utolsó Forma-1-es versenyhétvégéje, az Abu-dzabi Nagydíj az első szabadedzéssel az 5281 méter hosszú, 16 kanyarból álló Yas Marina versenypályán.

A hétvége rengeteg emberről és eseményről szólhatna: Sebastian Vettel utolsó F1-es versenyhétvégéjét kezdte, de Nicholas Latifi (Williams), Mick Schumacher (Haas) és Daniel Ricciardo (McLaren) számára is véget ér egy időre biztosan a Forma-1-es kaland ezzel a futammal.

Seb is here with his Dad 😊 His final FP1 session is coming up… #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/kkW48CgeR4 — Formula 1 (@F1) November 18, 2022

Az első edzés azonban még nem feltétlenül róluk szólt. Nyolc pilóta is lehetőséget kapott arra, hogy a hétvége első 60 percére átvegyék valakinek az autóját:

Red Bull: Max Verstappen helyén Liam Lawson

Ferrari: Carlos Sainz helyén Robert Svarcman

McLaren: Lando Norris helyént Patricio O’Ward

Alpine: Fernando Alonso helyén Jack Doohan

Alfa Romeo: Csou Kuan-jü helyén Robert Kubica

Aston Martin: Lance Stroll helyén Felipe Drugovich

Haas: Mick Schumacher helyén Pietro Fittipaldi

Williams: Nicholas Latifi helyén Logan Sargeant

Welcome, Felipe Drugovich 👋 Our F2 world champion is getting his first taste of an F1 weekend 👊#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/CvHj0UXLyx — Formula 1 (@F1) November 18, 2022

O’Ward számára nem indult túl jól az edzés: McLarenjénél műszaki problémák léptek fel rögtön azt követően, hogy pályára gurult. Szerencséjére legalább a bokszba vissza tudott gurulni, így 20 perc után folytathatta a megkezdett programot.

Nightmare start for Pato O’Ward 😩 He’s in for Lando Norris, but there’s something wrong with the car and he is now limping back to the pits #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/0q6AJbhB9D — Formula 1 (@F1) November 18, 2022

Lawson egy apró hibát vétett a bokszutcában, kissé elnézte, hol is a Red Bull garázsa. “Tovább szoktam gurulni” – utalt a Forma-2-ben megszokott csapatpozícióra az új-zélandi.

“Can we push? Sorry, I’m used to driving further down” 📻 Liam Lawson who’s in for Max Verstappen, forgets that he needs to pit at the Red Bull garage for this session 🫣#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/0bWTaRTK2D — Formula 1 (@F1) November 18, 2022

Doohan pedig az Alpine motorját forralta túl azok után, hogy nem tudott elindulni a garázs elől egy megállás után. “Semmi gond, erre vannak ezek az edzések” – nyugtatták meg a bocsánatot kérő pilótát.

Nem sokkal ezt követően újabb hibákat vétettek az újoncok. Durgovich a célegyenes végén elfékezte az Aston Martin bal első gumiját, majd a látványos momentumot követően az utána érkező Sargeant fékezte el komolyan magát. A Williamsszel megforgó amerikai épphogy elkerülte a falat, még időben megállt az autó. Sargeant egyébként azért is köröz, hogy szuperlicensz-pontot gyűjtsön F1-es jogsijához és a jövő évi versenyzőüléshez.

There’s a spin for Logan Sargeant at Turn 1 He just managed to avoid the barriers and is back on track#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/xOjL8DWlhg — Formula 1 (@F1) November 18, 2022

Nem csak az újoncok hibáztak: Cunoda Juki lassan poroszkálásának köszönhetően majdnem összehozott egy balesetet az alphatauris csapattárs, Pierre Gasly és Fittipaldi között. A brazil a japánt szerette volna kikerülni, Gasly azonban Fittipaldit előzte volna DRS-sel.

Ami az eredményeket illeti, a Mercedesek kezdtek a legjobban: Lewis Hamilton 22 századdal futott gyorsabb kört a friss győztes George Russell előtt. Charles Leclerc lett a harmadik a Ferrarival, őt pedig a két Red Bull követte Sergio Perez, Lawson sorrendben. Nem csak a Red Bull beugrója, Svarcman is jól ment a Ferrarival, az izraeli színekben köröző pilóta a hetedik lett Vettel mögött.

A mega lap from Hamilton who goes fastest with a 1:26:633 ⏱️ It’s a Mercedes 1-2 at the moment, with Russell just behind#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/8gL3o9hCer — Formula 1 (@F1) November 18, 2022

A legjobb tízbe befért még az új festésű McLarennel Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) és Alexander Albon (Williams).

A hétvége a második szabadedzéssel folytatódik 14 órától.