Borzalmasan alakult a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintje az Alpine számára, mert bár Esteban Ocon és Fernando Alonso is az első tízből indulhatott, csak a 17-18. helyen látták meg a kockás zászlót. A lebőgésben a legnagyobb szerepe kétségkívül abban volt, hogy a két versenyzőnek már az első körökben sikerült összeakadniuk, amit a kétszeres világbajnok nem hagyott szó nélkül.

„Nem, nincs is rá szükségem. Már csak egy verseny, és vége, végre!” – fakadt ki Alonso, miután arról kérdezték, beszélt-e Oconnal az incidensről. „Dzsiddában és a Hungaroringen is közel kerültem a falhoz, most pedig jöttek a 4-es kanyarban történtek. Úgy látszik, így mennek a dolgok. Néha nagyon versenyképes csapaton belül.”

„Közel sem ideális, ha már az első körben kontaktba kerülsz egy sprinten, mert túl rövid ahhoz, hogy vissza lehessen zárkózni, legalábbis biztonsági autó nélkül” – összegezte a napot a spanyol, aki jövőre már az Aston Martin színeiben folytatja. „Ugyanakkor a tempónk jó volt ma, közel voltunk az élmenőkhöz, így visszaszerezhetünk néhány helyet, és ezzel a tempóval pontokat is gyűjthetünk.”

La cerrada de Ocon en la curva 4 a Fernando Alonso. Juzgad.pic.twitter.com/BilZnYDvBT — ElReyGuiri (@ElReyGuiri) November 12, 2022

Alonsót meg is büntették a leintés azért, mert a célegyenesben nekiment Ocon autójának: a stewardok túl veszélyesnek ítélték az előzési manővert, amibe belekezdett a 2005-ös és 2006-os vb-győztes.

A francia lényegesen higgadtabban reagált a történtekre. „Balszerencsés a csapat szempontjából, ami történt. Jó helyzetben voltunk, most mégis hátul vagyunk, ezért fontos lesz a közös munka” – véleményezte Ocon az esetet.

„Sajnálatos, ami történt. Próbáltam támadni a McLarent, majd érkezett Fernando – kívülről, a semmiből, így összeértünk. Onnan a versenyem nagyjából véget ért” – folytatta a 26 éves pilóta. „Én nyugodt vagyok. És ő? Holnap majd az lesz.”

Ocon autója nem sokkal a leintés után lángra is kapott, ami akár motorcserét, ezzel együtt pedig hátrasorolást eredményezhet a franciának – a közeli képeken látható, hogy kilyukadt az Alpine oldalszekrénye, alighanem az Alonsóval való összeakadás eredményeként.