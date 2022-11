Kétszer is összeért Fernando Alonso és Esteban Ocon a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintjén egymással: a csapattársak először az első körben, a 4-es kanyarban, majd a célegyenesben találkoztak. Utóbbi eset igencsak veszélyes volt, de szerencsére csak a kétszeres világbajnok Alpine-jának első szárnya bánta az összeérést.

LAP 4/24

ALO 📻: “Just lost the front wing. Thanks to our friend”

Fernando Alonso makes contact with Esteban Ocon again! The Spaniard is furious #BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/EtVuHarpD4

— Formula 1 (@F1) November 12, 2022