Napos, száraz időben, 23 fokos levegő- és 38 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét a Forma-1 történetének hatodik, idei harmadik szombati sprintje a Sao Pauló-i Nagydíj szombati napján Interlagosban.

A pilóták rajtsorrendjét a pénteki időmérőn döntötték el, ahol Kevin Magnussen bizonyult a leggyorsabbnak a Haas-szal, megelőzve a Red Bull-os Max Verstappent és George Russellt a Mercedesben. Mögülük Lando Norris (McLaren) várhatta a piros lámpák kialvását a negyedik helyről, mellőle Carlos Sainz rajtolhatott a Ferrarival. A nagycsapatok tagjait a két Alpine (Esteban Ocon és Fernando Alonso) is elválasztotta a rajtrácson, csak a legjobb tíz végéről kezdhette Lewis Hamilton (Mercedes), Sergio Perez (Red Bull) és Charles Leclerc (Ferrari).

A versenyzőknek 100 kilométert (24 kört) kellett teljesíteniük a 4309 méter hosszú, 15 kanyarból álló versenypályán. 2021-hez képest történt néhány változás: már nem futam győztese a pole-pozíciós a statisztikák szerint, hanem az időmérős eredményének köszönhetően élről rajtoló Magnussen. Pontokat már nem az első három, hanem az első nyolc helyezett kapott (8-7-6-5-4-3-2-1), az azonban nem változott, hogy a végeredmény a vasárnapi nagydíj rajtsorrendjét határozta meg. A pilóták szabadon választhattak rajtgumit, és nem volt kötelező a kerékcsere.

A gumiválasztás eléggé egyhangú volt: a legtöbben lágy gumikon rajtoltak, kivéve Verstappent és Nicholas Latifit (Williams), akik közepes abroncsokat választottak.

A sprint

Magnussen nagyon simán eljött elsőként a rajtnál, Verstappennek a közepes gumikon azonban védekeznie kellett Russell ellen. Az első kör végén Sainz megelőzte Norrist a negyedik helyért, miközben Magnussen próbálta szűkös előnyét védeni Verstappen és a hollandot nagy erőkkel támadó Russell előtt.

Verstappen a harmadik kör elején átvette a vezetést, Alonso pedig a bokszba hajtott, mert autója megsérült, amikor a rajt után, majd később a célegyenesben a csapattárs Oconnal összeért.

LAP 1/24 Fernando Alonso and Esteban Ocon have a moment 😳 It looks like Alonso may have picked up damage! #BrazilGP #F1Sprint pic.twitter.com/FPHSSTlrCv — Formula 1 (@F1) November 12, 2022

“I lost the front wing, thanks to our friend” 👀📻 Fernando Alonso is NOT happy! pic.twitter.com/6T5RDH3C0a — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) November 12, 2022

Magnussen pünkösdi királysága hamar elillant: a 4. kör elején Russell ment el mellette, és Sainz is utat talált mellette még ugyanabban a körben. Közelített mögé Hamilton, Norris, valamint az előrekapaszkodó Perez és Leclerc is. A hetedik körre a hétszeres világbajnok is megelőzte Magnussent, Verstappennek pedig Russell ellen kellett ismét védekeznie, aki a lágy gumikon tartotta a lépést a hollanddal.

Perez a nyolcadik körben Norrist, a kilencedikben Magnussent előzte meg, és az élen kicsit lehiggadtak a kedélyek: Verstappen, Russell, Sainz, Hamilton, Perez, Magnussen, Norris, Leclerc volt a legjobb nyolc sorrendje.

Amíg ott nyugi volt, a 11-12. helyen Lance Stroll terelte le nagyon csúnyán a pályáról Sebastian Vettelt. Kevés híja volt, hogy összeütközzön a két Aston Martin, a kanadai az utóbbi időben több ilyen veszélyes manővert összehozott. Vettel végül átlépte csapattársát idővel, aki inkább hátrafelé mozgott a mezőnyben, mint előre. Stroll kapott is egy 10 másodperces időbüntetést veszélyes védekezésért.

LAP 9/24 VET 📻: “OK” Seb’s not happy with Stroll after a close call between the two team mates 😳#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/ySKlBXUOid — Formula 1 (@F1) November 12, 2022

A 12. körben Leclerc feljött a hetedik helyre, de ennél izgalmasabb meccs volt az élen: Russell és Verstappen oda-vissza előzgették egymást, de maradt a holland az élen abban a körben. Megismételték ugyanezt a 13. körben is, ugyanúgy Verstappen maradt az élen. A csata hevében Sainz és Hamilton is utolérte az élmenőket. Időközben Alexander Albon Williamse megállt a pálya szélén, a thai-brit nem fejezte be a futamot.

Egy kör “pihenés” után Russell a 15. körben újra nekiveselkedett a támadásnak, és ezúttal sikerrel járt, átvette a vezetést. Ezalatt Hamilton is elkezdte támadni Sainzot a harmadik helyért.

Russell el is lépett a hollandtól, mögötte pedig Sainz védekezett mindent beleadva Hamiltonnal szemben. Leclerc közben csendben előrelopakodott a hatodik helyre, Magnussen stabilan a hetedik helyen állt Norris előtt.

A 18. körben Verstappent utolérte Sainz és Hamilton, így egy hármas csata alakult ki a második helyért. Sainz az első adandó alkalommal elment Verstappen mellett, de úgy, hogy a hollandnak letörte első szárnya bal végét. Ezzel előnyt szerzett Hamiltonnal szemben is, aki csak egy körrel később tudta átugrani a csúszkáló Red Bullt.

LAP 18/24 SAINZ AND VERSTAPPEN MAKE CONTACT!!! The Ferrari driver passes Verstappen#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/aUIEflo5fz — Formula 1 (@F1) November 12, 2022

LAP 20/24 HAMILTON PASSES VERSTAPPEN!! 😲 The ailing Red Bull of Verstappen falls down to P4, Hamilton moves into the Top 3! 👏#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/qUuf9PrWNE — Formula 1 (@F1) November 12, 2022

A 20. körben Norris elment Magnussen mellett a 7-8. helyen, és ez volt a legjobb nyolcban az utolsó előzési manőver. Russell kényelmesen megnyerte a sprintet a gumijaival a végén már küszködő Sainz és Hamilton előtt. Verstappen csak a negyedik lett Perez előtt, a közepes gumik nem bizonyultak jó választásnak a kétszeres világbajnok számára. Perez a leintés előtt helycserét kért a Red Bulltól a bajnoki második helyért folyó csata miatt, de erre nem került sor.

Leclerc négy helyet javítva a hatodik lett végül, az utolsó két pontszerző rajthelyet pedig Norris és Magnussen szerezték meg. A vasárnapi rajtrácson Sainzra még vár egy öt rajthelyes büntetés, így Norrisszal bezárólag mindenki előreléphet majd egy helyet.

A pontversenyek állása a sprintet követően:

Verstappen – 421 p Perez – 284 p Leclerc – 278 p Russell – 239 p Hamilton – 222 p Sainz – 219 p

Red Bull – 705 p Ferrari – 497 p Mercedes – 461 p Alpine – 153 p McLaren – 148 p Alfa Romeo – 53 p

A 2022-es Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 19 órakor kezdődik.