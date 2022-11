Alaposan átalakult az időjárás Interlagosban az első szabadedzés és a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj pénteki időmérője között: megérkezett a csapadék, mely néha elállt, de a kvalifikáció idejére a meteorológusok utánpótlást jósoltak.

A szombaton megszokottakkal teljes mértékben megegyező időmérő a szombati sprintkvalifikációs futam rajtsorrendjét döntötte el.

A Q1 elején tartva attól, hogy a körülmények romlani fognak, sokan felsorakoztak a bokszutca végén, hogy az első pillanattól kezdve a pályán lehessenek. Átmeneti abroncsokat választottak a bokszból kihajtók és igencsak iparkodtak, mert tíz perccel a start utánra újabb esőzést jósoltak. Carlos Sainz egyébként első kivezető körén eléggé száraznak látta Ferrarijából a pályát, de senki sem kockáztatott ekkor.

🟢 Q1 GREEN LIGHT 🟢 Inters bolted on for all the drivers as we begin qualifying #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/8KNi4rfDEk — Formula 1 (@F1) November 11, 2022

A pilóták folyamatosan köröztek, ahogy arra számítani lehetett. Egymás váltották az élen a nevek, Charles Leclerc, Max Verstappen, Fernando Alonso és Lewis Hamilton mellett is felbukkant a kis egyes szám. A 10 perces határhoz érve többen is kockáztatni kezdtek: az AlphaTaurinál és a Williamsnél is előkerültek a slick gumik, Pierre Gasly volt az első tökös legény, aki felrakatta a lágyakat.

Gasly első köre még nem volt túl gyors többször is megcsúszott, de a másodikra már bemelegedtek a gumijai annyira, hogy simán átvette a vezetést. Példáját többen is követték úgy is, hogy a középső szektorban azért esegetett az eső. A Ferrarinál közben nem találták a jó gumikat, konkrétan három szett abroncsot is kihordtak Leclerc autója mellé, mire meglett a jónak vélt szett.

Két perccel a Q1 vége előtt mindkét Ferrari kieső helyen volt. Leclerc-t első körén feltartották, de figyelnie kellett, mert Sainz utolérte őt. A spanyol körét ezzel majdnem tönkretette. Közben elképesztő időjavítások voltak, mindkét Williams-pilóta vezetett egy ponton, miközben Perez és Hamilton, majd Verstappen is kieső helyen volt.

Végül a káoszból a legrosszabbul Latifi, a két Alfa Romeo, Cunoda és Schumacher jöttek ki a legrosszabbul, de ez az a szakasz volt, ahol bárki kieshetett volna. Az első három helyen Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes) és Fernando Alonso (Alpine) zártak az első szakaszban.

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌ Agony for Alfa Romeo as both drivers are knocked out Latifi

Zhou

Bottas

Tsunoda

Schumacher #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/gGZ18K6mWN — Formula 1 (@F1) November 11, 2022

A Q2 kezdeténél megint mindenki sietősre fogta a kivezetőkör, az időjárási radar ugyanis nem kecsegtetett sok jóval. Mindenki slick gumikon gurult pályára és folytatták azt a taktikát, amit egyébként száraz gumikon nem szoktunk látni: köröztek megállás és kerékcsere nélkül, mert a pálya percről percre jobban tapadt és gyorsabb volt még használt gumikon is.

Közben Esteban Ocon azt mondta az Alpine-ban ülve, hogy sisakján egyre több vízcseppet jelent meg bizonyos kanyarokban. A célegyenesben rá is zendített 7 perccel a Q2 leintése előtt, de páran még tudtak javítani. Ekkor a legtöbben bokszba hajtottak, miközben a két Mercedes kieső helyen volt: George Russell a 13., Hamilton a 15. helyen állt. Ők hamarabb váltottak új szett slickekre, ezért voltak hátul.

No life left in those used Softs. 😬 Lewis and George both in for another go on a fresh set. pic.twitter.com/SE3rcFQ20J — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 11, 2022

A szinte üres pályán sikerrel tudtak javítani idejükön, öt perccel a vége előtt így Ocon, Alexander Albon (Williams), Sebastian Vettel (Aston Martin), Daniel Ricciardo (McLaren) és Lance Stroll (Aston Martin) tanyáztak a kieső helyeken. A friss szett lágy gumikat bemelegítve azonban még tudtak javítani a pilóták idejükön.

Végül ezúttal az már nem számított, ki kezdte el legkésőbb az utolsó mért körét, mert a szakasz végére túl vizessé vált az aszfalt a további javításokhoz. Nem jutott tovább Albon, Pierre Gasly (AlphaTauri), Vettel, Ricciardo és Stroll.

Száraz pályára alkalmas abroncsokon kezdte a mezőny a Q3-at, leszámítva Leclerc-t, aki átmeneti abroncsokon gurult az egyre inkább sötétbe burkolózó pályára.

🟢 Q3 GREEN LIGHT 🟢 Top 10 shootout time Leclerc’s gambling with inters #BrazilGP #F1 pic.twitter.com/T4gNbRYeUu — Formula 1 (@F1) November 11, 2022

Leclerc el is kezdett egy mért kört, de Sergio Perez jött mögötte a Red Bull-lal. A mexikói sokkal gyorsabb volt, a célegyenesben meg is előzte a bokszutcába végül visszatérő és rengeteg időt elpocsékoló monacóit. Közben Kevin Magnussen futotta a leggyorsabb időt a Haas-szal.

8 perc 10 másodperccel a Q3 vége előtt Russell kicsúszott és elásta a Mercedest a kavicságyban. Piros zászlóval megállították az időmérőt, miközben az eső egyre jobban szemerkélt. Ennek természetesen Magnussen és a Haas örült a leginkább.

🔴 RED FLAG 🔴 Russell beaches his car in the gravel#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/J3dRCLzAuD — Formula 1 (@F1) November 11, 2022

Leclerc azonban nagyon pipa volt, aki kör nélkül állt a 10. helyen. A sorrend az újraindítás előtt: Magnussen, Verstappen, Russell, Norris, Sainz, Ocon, Alonso, Hamilton, Perez, Leclerc.

Az újraindítás után a mezőny nem kapkodott, csak Perez hajtott a pályára, de ő is intermediate abroncsokon. Be sem fejezte a körét, a hátralévő idő lepergett úgy, hogy Hamilton ment még egy kört, de az valójában tét nélküli volt. Magnussen és a Haas így percekig ünnepelhette első pole-pozícióját. A dán pilóta rajtolhat elsőként a sprinten szombaton.

A hétvége programja szombaton folytatódik a második szabadedzéssel és a sprintkvalifikációs futammal. Előbbi magyar idő szerint 16:30-kor, a sprint 20:30-kor kezdődik.